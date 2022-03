Emanuel Ion, tânărul nevăzător de la Românii au talent, mai are un atu uluitor: “Am descoperit-o acum vreo 3 ani”

Emanuel Ion, tânărul nevăzător care a primit Golden Buzz la Românii au talent, mai are un atu uluitor, în afară de faptul că poate cânta la cinci instrumente. Andra este cea care a apăsat butonul auriu în sezonul 12 al show-ului.

Emanuel Ion de la Românii au talent mai are un atu uluitor

Adolescentul de 15 ani , după ce Andra i-a dat Golden Buzz, impresionată de momentul său.

Visul lui este să devină IT-ist și are cunoștințe de programare. În urmă cu trei ani, Emanuel a descoperit primul joc audio pentru nevăzători, lucru care l-a surprins plăcut.

“Programarea am descoperit-o acum vreo 3 ani, când am aflat despre primul joc audio pentru nevăzători. Mi s-a părut foarte interesant. Cum din doar niște linii de cod, dintr-un notepad poți face atât de multe lucruri?

De atunci am început să citesc manualul de utilizare la programul pe care îl folosesc, la limbajul pe care îl folosesc BGT, am continuat, și exersând am făcut anumite coduri pe care și acum le am. Pot să spun că această pasiune a venit doar pentru că eu am vrut.

Nu am discutat cu nimeni prea mult în legătură cu asta, dar eu stăteam nopțile și citeam acest manual, și îmi plăcea, pentru că mă pasiona foarte tare, mi se părea foarte interesant.”, a mai explicat Emanuel pentru sursa .

Emanuel Ion cântă la cinci instrumente

Tânărul este din Constanța și este nevăzător, dar acest lucru nu l-a împiedicat să-și urmeze visul. La doar 15 ani, Emanuel cântă la cinci instrumente.

Adolescentul cântă la orgă, acordeon, chitară, chitară bass și tobe și nu a vrut niciodată să fie tratat diferit din cauza condiției fizice. Tot ce își dorește este să fie un tânăr normal.

Povestea de viață a lui Emanuel Ion este una impresionantă. A început să cânte de la patru ani, atunci când părinții i-au cumpărat o orgă de jucărie.

După ce a ajuns acasă, Emanuel a început să cânte cu un deget o piesă pe care o știa de la biserică. Părinții l-au înscris la școala de muzică atunci când i-au descoperit talentul.

“Pentru mine nu există ‘nu pot’”

Întrebat ce l-a făcut să participe la Românii au talent, adolescentul a spus că a vrut să le arate oamenilor că totul este posibil și că anumite probleme nu trebuie să împiedice pe nimeni atunci când este vorba despre a-ți urma visul.

Emanuel Ion nu are de gând să se lase descurajat de nimeni și nimic. Vrea să-i încurajeze pe cei cu dizabilități de vedere să facă ceea ce își doresc.

“Pentru mine personal nu există ‘nu pot’, există doar ‘nu vreau’ în unele cazuri, dar ‘nu pot’ în niciun caz. Nu voi lăsa pe nimeni să spună ‘Tu nu poți’ niciodată.”, a adăugat el.

Totodată, acesta a ținut să le mulțumească oamenilor pentru mesajele pozitive pe care le trimit în mediul online. Emanuel Ion i-a mulțumit și Andrei Măruță pentru faptul că a apăsat pe butonul , pentru el fiind “o mare onoare”.