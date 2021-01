Emily Burghelea a dezvăluit cum a reușit să-și ascundă sarcina. Ce a făcut timp de 7 luni

Emily Burghelea a dezvăluit cum a reușit să-și păstreze sarcina secretă timp de 7 luni, frumoasa blondină mărturisind că a așteptat ca totul să fie în regulă cu bebelușul. Fosta asistentă TV urmează să devină mamă pentru prima oară undeva în luna martie.

Vedeta și-a protejat bebelușul în primele luni de sarcină din cauza superstițiilor, dar și pentru că burtica nu i-a crescut foarte mult. Sarcina blondinei a început să se vadă destul de recent, fiind pe punctul de a se da de gol când a apărut la Revelionul de la Kanal D.

În momentul de față fosta asistentă de la Acces Direct se bucură de o sarcină normală, fără prea mari dureri de cap. De altfel, Emily Burghelea s-a gândit și la numele pe care-l va purta copilul, chiar dacă nu știe exact care este sexul bebelușului.

Emily Burghelea, despre sarcina ținută secretă. Cum a reușit asta

„Avem câteva nume la care ne-am gândit, dar se zice că atunci când naști ești sigur de nume. O să fie surpriză. Am o sarcină ușoară, fac tot ce făceam înainte. Au aflat și părinții noștri, toată lumea a fost emoționată.

Eu sunt prima fată pe care Andrei a adus-o acasă. Îmi venea să plâng, îmi dădeam lacrimile. Le-a plăcut de mine, ce să zic. Cică aș fi o noră bună. Am o soacră tânără, fresh. De când sunt gravidă, îmi face toate poftele.

E drăguț să fii însărcinată. I-am zis drept în față că sunt însărcinată. A fost șocat prima dată, noi ne doream mult să facem un copil.

Burtica mea nu a fost foarte mare de la început. Eu la 4 luni filmam un clip cu Costi Ioniță, nu se vedea nimic, maxim că eram balonată. Era să mă dau de gol la Revelionul de la Kanal D, am purtat o rochie roșie, mulată”, a declarat Emily Burghelea, potrivit cancan.ro.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” se declară pregătită să-și țină bebelușul în brațe, chiar dacă are numai 22 de ani. Blondina nu se vedea mămică atât de tânără, însă susține că a găsit bărbatul potrivit lângă care să îmbătrânească tot restul vieții.

Emily Burghelea și iubitul ei, relație închegată și armonioasă

Emily Burghelea și Andrei au mai format un cuplu în urmă cu câțiva ani, însă drumurile lor s-au separat. Fosta participantă de la Kanal D nu are o relație perfectă cu iubitul ei, dar bărbatul reușește să o facă fericită în fiecare secundă.

„Nu m-aș fi văzut mămică atât de tânăra însă când l-am cunoscut pe el am știut că va fi tatăl copiilor mei. Mi-a dat curajul, siguranță și încrederea de care am avut nevoie că să fac acest pas iar acum sunt mai fericită că niciodată.

Avem o relație atât de închegată și frumoasă încât știu sigur că nimeni și nimic pe lumea asta nu ne mai poate despărți. Să știți că nu a fost totul mereu roz între noi. Am trecut și prin momente dificile fără de care sinceră să fiu nu cred că am fi ajuns aici.

Când ne-am despărțit, în prima relație pe care am avut-o, am intrat în perfuzii la propriu. Am suferit mult pentru că știam că el este sufletul meu pereche însă orgoliul ne-a despărțit atunci. Dumnezeu știe cel mai bine cum să așeze lucrurile.

Atunci nu era pregătit. Era un Casanova. Muncea mult, petrecea mult, avea alte priorități, că și mine de alt fel. Destinul a făcut să ne reîntâlnim și să ne dormi amândoi același lucru în același timp. O familie. De atunci a început totul…. #lovestory

Dacă mi-ar fi spus cineva în momentele grele că vom ajunge aici nu aș fi crezut. Asta este o lecție. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Infinită! ✨”, a scris Emily Burghelea pe Instagram, în dreptul unei imagini cu iubitul ei.