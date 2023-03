Emily Burghelea își botează fiul! Prin ce peripeție a trecut vedeta înainte de biserică: „S-au întâmplat cam de toate”

Este zi importantă pentru Emily Burghelea! Mămică a doi copii, vedeta își botează azi, chiar de Mărțișor, fiul pe care l-a adus pe lume în urmă cu o lună și puțin.

Emily Burghelea își botează fiul după ce s-a rătăcit în vârf de munte: „S-au întâmplat cam de toate”

a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că la botezul micuțului vor participa doar persoanele apropiate, familia și nașii micuțului.

În urmă cu câteva zile, înainte de botez, Emily a trecut printr-o aventură pe care nu o va uita niciodată. Plecată la munte cu partenerul ei, vedeta s-a rătăcit și era cât pe ce să rămână sub cerul liber. în zăpadă.

„Ne-am rătăcit. Cred că le-am făcut pe toate la munte. A fost o vacanță plină de peripeții, din prima zi. Nu știu ce se mai putea întâmpla, dar s-au întâmplat cam de toate.

Chiar și așa, a fost foarte frumos. A fost primul concediu cu bebelușii împreună. Până la urmă, a fost superb”, a declarat Emily Burghelea pentru FANATIK.

Botezul „o să fie cu nașii, părinții și bunicii, atât”

Cât despre momentul de astăzi, 1 martie 2023, blondina este extrem de emoționată. A vrut să țină cont de obiceiurile creștine, așa că îl botează pe micuț la fix 40 de zile de când s-a născut.

„Sunt foarte emoționată, chiar dacă am trecut deja printr-un botez, al Amedeei. Se împlinesc de la naștere exact 40 de zile azi. O să fie cu nașii, părinții și bunicii, atât. Facem botezul la biserică azi”, ne-a spus Emily, semn că petrecerea de botez va avea loc în altă dată.

recent pentru FANATIK, la scurtă vreme după ce a devenit mamă pentru a doua oară, mărturisind că a doua naștere a fost un pic mai ușoară decât prima.

„A doua naștere a fost mult mai ușoară comparativ cu prima. Pe Amedea, de exemplu, am născut-o după un travaliu de 24 de ore. În schimb, pe băiețelul nostru l-am adus pe lume muuult mai repede. Nici nu am avut timp să mă dezmeticesc!”, ne-a spus Burghelea.

Vedeta a născut natural în ambele ocazii, mărturisind că au împlinit-o enorm ca femeie și ca mamă. „Ambele nașteri au fost împlinitoare, cele mai frumoase momente din viața mea. Mă bucur că am reușit să-mi aduc bebelușii pe lume natural. Mi-am dorit enorm să reușesc iar. Dumnezeu a ținut cu mine”, ne-a mai zis Emily.

Vedeta a născut natural de două ori

Imediat după ce l-a adus pe lume pe băiețelul creștinat astăzi, toată familia vedetei a dat mare party, iar alături de ea a fost mereu soțul ei, Andrei.

„Avem o relație foarte frumoasă și asta mă bucură enorm. Imediat după naștere, toată familia a dat petrecere. Toată lumea s-a bucurat, iar eu am fost atât de zen și de relaxată încât am făcut tot ce mi-aș fi putut dori. Am ascultat muzică, am făcut multe poze, am trăit fiecare moment la maximum!”, a mărturisit Emily pentru FANATIK.

Întrebată cum a reacționat Amedea când și-a văzut frățiorul, vedeta de la PRO TV ne-a spus că l-a pupat și a vrut să-l ia în brațe, descriind momentul respectiv drept unul magic. Se pare că frățiorii se înțeleg de minune, cel puțin până acum, Amedea fiind extrem de încântată de mezinul familiei.