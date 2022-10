Emisiunea de la TVR prezentată de Alina Sorescu a fost scoasă din grila de programe. Ce spune artista despre decizia producătorilor

Alina Sorescu a debutat în televiziune de la o vârstă destul de fragedă, iar mai apoi a cunoscut succesul și pe plan muzical. Și în prezent, aceasta este extrem de apreciată de publicul larg pentru piesele sale, dar și pentru aparițiile televizate.

Emisiunea prezentată de Alina Sorescu nu va mai apărea la tv

, odată cu anunțul privind divorțul de Alexandru Ciucu. Artista a reușit însă să se ridice și să se dedice creșterii copiilor ei, dar și profesiei sale.

Până de curând, printre altele, Alina Sorescu prezenta și o emisiune la TVR, apreciată de publicul larg, care însă nu mai apare în grila de programe a postului de televiziune.

Decizia luată de TVR nu a fost însă una dificilă pentru Alina Sorescu. Artista a dezvăluit într-un interviu acordat recent că emisiunea într-adevăr nu se mai face și că au existat mai multe schimbări.

”Emisiunea nu se mai face, acum s-au schimbat mai multe. La ei durează, trebuie aprobat orice. Posibil să am însă ceva de Crăciun”, a declarat artista, pentru .

Aceasta nu are însă de ce să se plângă. , în realitate, Alina Sorescu are nenumărate proiecte în desfășurare și spune că are o perioadă extrem de plină din punct de vedere profesional.

Artista are propria școală de muzică pentru copii numită „Picii lu’ Soreasca”, alături de care susține mai multe concerte. Totodată, Alina Sorescu este cea care se ocupă de ținutele celor mici, dar și de clipurile video pe care le filmează cu aceștia.

Printre altele, fosta soție a lui Alexandru Ciucu mai are și comunități mari pe Facebook și pe Instagram, dar și campanii de promovare de produse în mediul online.

În tot acest timp, Alina Sorescu se mai ocupă și de podcast-ul său în caresunt discutate teme de beauty și îngrijire personală, utile pentru foarte multe persoane.