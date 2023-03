Emisiunea lui Cabral revine cu o ediție specială. Cine sunt invitații surpriză de la Ce spun românii

După ce a luat o pauză de la televiziune, timp în care publicul i-a simțit lipsa, Cabral revine la Pro TV cu un nou sezon din Ce spun românii. Acesta debutează cu o ediție specială, unde vor fi invitați surpriză.

Când începe emisiunea lui Cabral. Prima ediție din Ce spun românii va fi una specială

După Sunt celebru, scoate-mă de aici!, și a renunțat pentru o vreme la emisiunea Ce spun românii. Totuși, publicul nu l-a lăsat prea mult să se odihnească, exprimându-și dorința de a-l vedea din nou la televizor.

„Am ajuns la concluzia că acum am nevoie de timp. De mine. De mine cu copiii mei. De mine cu toţi ai mei. Am nevoie să mă plictisesc. Să ştiu ce însemnă să-mi trag sufletul. Nu că mă opresc, nu că mă las.

Nu că-mi place sau că nu-mi mai place. Nu că nu mai am chef. Dar am obosit. Ce știu sigur este că am stat de vorbă cu mine toată viața… așa am reușit să fiu mai bun azi decât ieri.

Așa am putut să mă depășesc, așa m-am convins să nu mă opresc și să trag mai departe, să zâmbesc, să-mi îmbrățișez oamenii”, susținea Cabral în luna noiembrie a anului 2022, pe blogul său.

Prima ediție va fi difuzată luni, 6 martie 2023, de la ora 18:00. Ulterior, programul va fi cel pe care fanii l-au învățat deja, de luni până vineri, la aceeași oră, imediat după știrile de la ora 17.

Iar emisiunea se anunță una de pomină, sezonul va debuta cu două echipe formate din actorii serialelor iubite ale postului de televiziune: Clanul și Las Fierbinți. Prima este compusă din Denis Hanganu, George Ivaşcu, Sergiu Costache, Silviu Mircescu şi Millo Simulov, scrie

De asemenea, din tabăra actorilor din serialul de comedie fac parte: Mihai Mărgineanu, Anca Dumitra, Ecaterina Ladin, Liliana Mocanu şi Adelina Toma, unii dintre cei mai iubiți actori la momentul actual.

De ce s-a întors Cabral la Pro TV

Recent, Cabral Ibacka a anunțat că a fost surprins de reacția avută de oameni după ce și-a anunțat retragerea din televiziune. Emisiunea sa se difuzează din 2015 și timp de șapte ani nu a avut pauză.

„Iată că după o pauză de câteva luni ne întoarcem, la aceeaşi oră, cu acelaşi Ce Spun Românii. Ne-a prins bine pauza, revenim cu mai multă energie, cu familii şi mai simpatice, cu întrebări şi mai nebune. Dar nu numai.

Când am intrat în pauză, ne-a luat prin surprindere faptul că cei de-acasă au făcut un frumos tărăboi. Nu ne aşteptam la aşa manifestare de dragoste, la atâtea complimente şi solicitări de a reveni pe sticlă”, a declarat Cabral, conform .