Cine este noua colegă a lui Liviu Vârciu și a lui Andrei Ștefănescu, la Antena 1. Silvia Uceanu se alătură emisiunii Prețul cel bun

Din 31 ianuarie, de luni până vineri, de la ora 18:00, show-ul ”Prețul cel bun” revine cu al doilea sezon. Quiz show-ul aduce acum în fața concurenților și a telespectatorilor un nou co-prezentator.

”Prețul cel bun” are un nou co-prezentator

Echipa lui Liviu Vârciu și a lui Andrei Ștefănescu se mărește și asta pentru că, alături de , Matias Alexandro și Marian Olteanu, se alătură și Silvia Uceanu.

Cu experiență în televiziune, Silvia spune că propunerea de a face parte din echipa Antena 1 a venit ca o surpriză pentru ea.

ADVERTISEMENT

”Trebuie să vă spun că nu îmi vine să cred că după atâția ani de scenă și televiziune, în calitate de dansator profesionist, am avut emoții atât de mari. Pulsul era pe undeva pe la 2000, iar corpul se cutremura tot! Dar mă bucur mult că am acceptat această propunere, de a fi co-prezentator, pentru că am descoperit o echipă minunată, de oameni profesioniști. M-au primit cu brațele deschise și m-au făcut să mă simt ca acasă încă din prima zi. Acest rol este o premieră pentru mine!

Prețul cel bun este un show dinamic, cu mult suspans, multe emoții și pentru noi, dar cu siguranță și mai mari pentru concurenți. A, și cu multă voie bună! Dar cu așa prezentatori nici nu avea cum să fie altfel!”, a spus Silvia Uceanu.

ADVERTISEMENT

Silvia Uceanu a fost căsătorită cu Edi Stancu

Cea de-a patra componentă a echipei “Prețul cel bun”, de la Antena 1, este o prezență cu un trecut profesional foarte bine conturat. Silvia Uceanu este la bază dansator profesionit și coregraf și, de ani buni, se află în lumina reflectoarelor.

Ea s-a făcut remarcată odată cu apariția în show-ul ”Dansez pentru tine”, acolo unde, în echipa de coregrafi fiind, l-a întâlnit pe Edi Stancu, dansator și coregraf care ulterior i-a devenit soț și pe care l-a făcut tată de băiat, naș de cununie fiindu-le chiar Nea Marin.

ADVERTISEMENT

Căsnicia lor avea să ajungă la sfârșit câțiva ani mai târziu. În 2012 și-au unit destinele, iar în 2016 au pornit pe drumuri separate. Ea a rămas să crească băiatul, iar coregraful a fost nevoit să îi achite o pensie alimentară lunară, în valoare de 1.000 de lei, putând să își vadă oricând copilul.

”Prețul cel bun” revine cu cel de-al doilea sezon

La fel ca în primul sezon, și acum, cei care se înscriu la emisiunea ”Prețul cel bun” vor fi puși să își testeze inspirația asupra valorii unui produs, pe care au posibilitatea să îl câștige. Cu cât vor ajunge mai departe în competiție, cu atât posibilitatea de a pleca acasă cu premii colosale este mai mare.

ADVERTISEMENT

Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și co-prezentatorii lor oferă celor care nimeresc prețul cel bun automobile, aparatură electrocasnică, mobilă, bani și vacanțe.

”Începem sezonul 2, un sezon foarte frumos, unul care aduce mici schimbări. Eu spun că este un sezon mai dinamic, pentru că ușor, ușor ne-am intrat cu toții în mână. Până și publicul, cei care vin în emisiune, toți știu deja știu la ce să se aștepte. Cred că fiecare sezon va fi și mai bun pentru că avem tot timpul surprize în mânecă”, a spus Andrei Ștefănescu, prezentatorul show-ului.

ADVERTISEMENT

Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu, prieteni și în spatele camerelor de filmat

Pe lângă premiile care abia așteaptă să ajungă la marii norocoși ai sezonului, emisiunea revine, spune Andrei Ștefănescu, cu aceeași stare de bine și voie bună.

, care dăinuie și în afara platoului de filmare, le-a conturat faima și îi face să fie apreciați de telespectatori, mai ales că, în orice situație sunt puși, știu să dreagă totul cu o glumă, cunoscuându-se perfect unul pe altul, lucru ce se datorează timpului petrecut împreună.

”Ne simțim foarte bine la filmări, trăiesc cu Liviu zi și noapte. Mâncăm împreună, povestim, asta pentru că stăm amândoi în aceeași cameră la platou. Cred că parte din ceea ce oamenii iubesc la mine și la Liviu este că prietenia noastră există și în afara platoului de filmare. Vreau să cred că cei mai câștigați sunt cei de acasă, care ne urmăresc la Prețul cel bun și ne trimit mereu mesaje extrem de frumoase”, a adăugat vedeta.