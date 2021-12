Emma Răducanu va fi decorată de Regina Elisabeta a II-a. Ce mari sportivi și vedete de la Hollywood au primit aceeași distincție

După ce a surprins lumea tenisului, de la US Open, viața jucătoarei britanice de tenis Emma Răducanu s-a schimbat total. În cele patru luni și jumătate care au trecut de atunci a fost recompensată cu mai multe premii, dar cel mai important va veni în 2022.

Emma Răducanu va fi cea mai tânără Membră a Ordinului Imperiului Britanic

Sportiva născută la Toronto din tată român și mamă chinezoaică, dar care s-a mutat cu părinții în Marea Britanie, va fi decorată de Regina Elisabeta a II-a cu MBE (Membru al Ordinului Imperiului Britanic) și va deveni, cu această ocazie, cea mai tânără beneficiară a respectivului titlu.

„Într-un an stricat de Covid, acești eroi sportivi ne-au dat un motiv să fim veseli. Este corect să fie răsplătiți pentru succesul lor remarcabil”, a declarat pentru un membru al Parlamentului, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

El a vorbit la plural, deoarece vor fi recompensați, dar cu alte distincții, membrii naționalei de fotbal a Angliei care, în vară, a jucat finala Campionatului European, pierdută în fața Italiei, la Londra, la loviturile de departajare.

De-a lungul timpului, a fost decorați cu MBR mii de , printre care Adele, Steven Gerrard, Ed Sheeran, Harry Kane, Emma Thompson, Kate Winslet, Catherine Zeta-Jones, Angelina Jolie, Elizabeth Taylor, Helen Mirren, David Beckham (în 2003), Victoria Beckham (13 ani mai târziu), Anthony Hopkins, Michael Caine, Bill Gates, cei patru membri ai trupei Beatles, Kylie Minogue, Julie Andrews, Mick Jagger, Rod Stewart sau Joan Collins.

Emma Răducanu a scris istorie pe 11 septembrie, la US Open

s-a impus pe 11 septembrie în finala de la US Open, după ce a dispus de canadianca Leylah Fernandez cu 6-4, 6-3. Ea a devenit prima jucătoare din istorie care câștigă un turneu de Mare Șlem venind din calificări.

În plus, este prima femeie din Marea Britanie câștigătoare a unui turneu de Grand Slam după succesul Virginiei Wade în 1977, la Wimbledon. De precizat că Emma încă nu a reprezentat Marea Britanie la nivel oficial.

A fost convocată o singură dată, la meciul cu Slovacia din (actuala denumire a Fed Cup), care a avut loc pe 7 și 8 februarie 2020, la Bratislava. Ea ar fi trebuit să evolueze la dublu, alături de Naikhta Bains, dar partida nu s-a mai jucat, deoarece Slovacia își asigurase victoria după cele patru meciuri de simplu (3-1).

Chris Whitty, ofițerul medical șef al Angliei, va fi făcut Cavaler

În afară de , vor mai fi recompensați de Regina Elisabeta a II-a Daniel Craig, interpretul celebrului Agent 007, și Chris Whitty, ofițerul medical șef al Angliei. Aceștia nu vor ajunge la Palatul Buckingham, deoarece suverana britanică va face onorurile, conform tradiției, pe 1 ianuarie.

Whitty a apărut constant la conferințele de presă care au avut legătura cu pandemia de Covid-19, ca principal consilier medical al națiunii, și va fi făcut Cavaler.

În vârstă de 55 de ani, Chris Whitty a fost, deja, recompensat drept „Companion of the Order of the Bath”, pentru serviciile aduse medicinii tropicale în Marea Britanie și Africa.

Regina Elisabeta a II-a a apărut într-un scurtmetraj, alături de Daniel Craig, în 2012

Daniel Craig, în vârstă de 53 de ani, va primi, pentru serviciile sale în industria britanică de film și teatru, Ordinul Sf. Mihail și Sf. Gheorghe, o onoare de obicei rezervată spionilor de top și diplomaților.

Craig, care l-a portretizat în ultimii 15 ani pe celebrul spion James Bond, s-a întâlnit cu suverana britanică în 2012. Atunci, ei au filmat un pentru Jocurile Olimpice de la Londra, care au avut loc în acel an, în care actorul și Regina au „sărit” dintr-un elicopter pentru a participa la ceremonia de deschidere.

Ulterior, s-a aflat că să Elisabeta a II-a a avut o singură dorință în momentul când s-au purtat discuțiile pentru a apărea în respectivul scurtmetraj: să-i adreseze câteva cuvinte celebrului actor.

Ceea ce s-a și întâmplat. „Bună seara, domnule Bond!”, i-a spus suverana celebrului Agent 007, după ce acesta a intrat în biroul ei.

Lista completă a premiilor anunțate de Regina Elisabeta a II-a va fi publicată vineri

Premiile sunt prezentate de către monarhului domnitor și, ulterior, publicate într-un supliment al London Gazette. Onorurile au fost acordate penmtru prima dată în 1890, când a fost publicată lista premiilor reginei Victoria de London Gazette pe 2 ianuarie.

Nu a existat nicio listă de onoruri în 1902, deoarece fusese publicată în luna noiembrie a anului precedent, cu ocazia Zilei Regelui. De asemenea, nu au existat onoruri emise în 1940, din cauza izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial în septembrie 1939.

La rândul ei, Australia și-a întrerupt onorurile de Anul Nou în 1989 și acum le anunță de Ziua Națională, pe 26 ianuarie, și de sărbătoarea oficială de naștere a Reginei, la începutul lui iunie.

Lista completă a premiilor anunțate de Regină pe 1 ianuarie 2022 va fi publicată în cursul acestei săptămâni, cel mai probabil vineri și este de așteptat ca pe ea să apară mai multe nume de sportivi și ale medicilor din prima linia în lupta cu Covid-19.