Emma Răducanu nu primește recunoașterea autorităților locale. Ce s-a întâmplat

Succesul obținut de Emma Răducanu la US Open 2021 a reprezentat un moment pentru istoria tenisului britanic. Căci este primul triumf într-un turneu de Grand Slam obținut în ultimii 44 de ani de o jucătoare din Marea Britanie. Iar Emma este acum în lumina reflectoarelor.

Este supranumită noua senzație a tenisului. Invitațiile la marile evenimente curg. La fel și . Iar autoritățile locale din London Bromley, acolo unde locuiește jucătoarea, care are și origini românești, de la vârsta de 2 ani, au dorit să o recompenseze și ei. Propunerea a venit din partea reprezentanților laburiștilor, care au propus să i se acorde titlul Freedom of City.

A fost convocată și o ședință specială în acest sens, în această săptămână. Și la propunerea conservatorilor, Consiliul London Bromley a respins propunerea făcută de laburiști.

ADVERTISEMENT

Reprezentanții autorităților locale explică gestul

”În mod clar, are o carieră grozavă în față și suntem foarte mândri de succesul ei. Dar nu am vrut să o punem într-o situație jenantă pe Emma. Și, în egală măsură, să nu ne punem pe noi într-o asemenea postură, dacă-l refuza”, a explicat viceprimarul Tony Owen pentru .

În fapt, după ce s-a făcut propunerea, autoritățile locale au contactat familia Emmei. Și, spune Owen, ”am primit un răspuns de la aceștia, în care ni se spunea că nu le place agitația”. Motiv pentru care, în ședința Consiliului a fost respinsă propunerea.

ADVERTISEMENT

Iar declarația Angelei Wilkins, liderul laburist din Bromley, arată că decizia n-a fost una greșită. Wilkins a recunoscut că unii consilieri au susținut că este prematură acordarea distincției în condițiile în care Emma Răducanu ocupă doar locul 24 în ierarhia WTA. Și a comentat: ”Îmi imaginez că era foarte puțin probabil ca Emma să refuze. Dar chiar și dacă o făcea, măcar îi arătam sprijinul și recunoașterea noastră”.

Pe de altă parte, ea a adus aminte și de un alt fapt. Andy Murray a primit premiul Freedom of the Borough de la autoritățile locale din Stirling în 2012, dar nu a intrat în posesia acestuia până în 2014. Un semn, spune Wilkins, că nu era obligatoriu ca gestul autorităților să fie însoțit de o ceremonie. Și se putea evita, în egală măsură, perturbarea programului Emmei.

ADVERTISEMENT

Ce reprezintă titlul Freedom of The City

Freedom of The City (sau Borough în unele părți ale Regatului Unit) este o onoare oferită de municipalitate pentru un reprezentant de seamă al comunității. Ca și demnitarilor sau celebrităților a căror vizită reprezintă o onoare. Or forțelor armate, cărora li se permite să defileze pentru a certifica legătura cu comunitatea.

Este o tradiție care datează din epoca medievală și este încă prezentă în SUA, Regatul Unit, Irlanda, Australia, Canada, Africa de Sud și Noua Zeelandă. Astăzi acest titlu nu mai conferă privilegii speciale.

ADVERTISEMENT

Distincția pe care trebuia să o primească Emma Răducanu este, pe de altă parte, similară cheii orașului. Recompensă care este oferită în alte țări, între care și România.

Fotbaliștilor naționalei Angliei li s-a oferit această onoare

La începutul toamnei, mai multe cartiere din Londra au acordat fotbaliștilor naționalei Angliei titlul similar după ce echipa a jucat în finala EURO 2020. În plus, Consiliul Southwark a declarat că va acorda onoarea lui Jadon Sancho, născut în Camberwell. Iar autoritățile locale din Ealing au confirmat că Bukayo Saka, în vârstă de 19 ani, va primi premiul, devenind cea mai tânără persoană din istoria localității în această situație.

ADVERTISEMENT

Sunt exemple pe care Angela Wilkins le-a adus în sprijinul propunerii sale. Pentru că, vorbim despre sportivi care, ca și Emma Răducanu, sunt extrem de tineri. Și la începutul carierei.