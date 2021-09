Emma Răducanu vine în România! S-ar putea duela cu Simona Halep

După succesul care i-a asigurat un salt de peste 120 de locuri în ierarhia mondială și a transformat-o în cea mai tânără deținătoare a unui Grand Slam de la Maria Sharapova (n.r. 2004) încoace, Emma Răducanu se pregătește să evolueze în fața spectatorilor români.

Potrivit jurnalistului Daniel Radu, aceasta se va afla pe tabloul principal al turneului Transylvania Open WTA 250, alături de nume precum Elise Mertens, Anett Kontaveit, Paula Badosa, Veronika Kudermetova, Ajla Tomljanovic, și, bineînțeles, Simona Halep.

Competiția dotată cu premii în valoare totală de 235.238 de dolari este programată în perioada 25-31 octombrie, cu doar o săptămână înaintea Turneului Campioanelor de la Guadalajara. Toate partidele se vor desfășura indoor, în Sala Polivalentă din Cluj Napoca.

„Incredibilă forța de care a dat dovadă Emma în ultimele săptămâni! Știu ce înseamnă efortul depus de ea, nu e simplu să menții nivelul superbun chiar în fiecare meci.

Emma face lucrurile să pară simple, dar nu sunt deloc așa. Cel mai mult îmi place cât de sinceră e bucuria ei. O așteptăm la Transylvania Open cu brațele deschise! Cred că România abia așteaptă să o întâlnească și să o aplaude”, declara recent pentru gsp.ro directorul Transylvania Open, Patrick Ciorcilă, cu privire la șansele ca Emma Răducanu să includă acest turneu în programul din ultima parte a sezonului.

Primele 21 de jucătoare confirmate pe lista scurtă:

Simona Halep

Irina Begu

Elise Mertens

Emma Răducanu

Anett Kontaveit

Paula Badosa

Veronika Kudermetova

Ekaterina Alexandrova

Jil Teichmann

Ajla Tomljanovic

Viktorija Golubic

Marta Kostyuk

Anhelina Kalinina

Andrea Petkovic

Kaia Kanepi

Maria Camila Osorio Serrano

Mayar Sherif

Anastasia Potapova

Danka Kovinic

Rebecca Peterson

Varvara Gracheva

Cum pe tabloul principal al celui de-al doilea turneu organizat în acest an la Cluj Napoca , șansele să asistăm la un duel cu Emma Răducanu pe hardul din BT Arena sunt cât se poate de mari.

„Am o părere extraordinară despre Emma Răducanu, ce a făcut ea este extraordinar, o felicit din suflet. A arătat la US Open un echilibru emoţional deosebit şi un joc de tenis foarte, foarte bun.

După Wimbledon am felicitat-o pe Emma şi ea mi-a trimis pe Instagram o poză cu noi pe care am postat-o imediat pentru că mi-a plăcut foarte mult.

M-am bucurat să văd că a păstrat această poză şi mi-a plăcut să o împărtăşesc cu toată lumea. La New York m-am întâlnit cu ea. Am vorbit puţin acolo, pentru că ea era deja în calificări şi nu am vrut să o deranjez.

M-am bucurat tare mult pentru ea. Şi dacă va veni la turneul de la Cluj va fi frumos pentru toată lumea, nu doar pentru mine”, a dezvăluit sportiva noastră, într-un interviu acordat recent.