Emoții pentru Bănel Nicoliță înainte de FCSB – Hermannstadt: „Îmi e frică, au echipă bună!”

Oltenii au pierdut ultimul duel de campionat contra celor de la Hermannstadt și sunt obligați să își ia revanța față de suporterii. Echipa condusă de Petev va juca contra lui Poli Iași.

Etapa 20 din SuperLiga se anunță una dificilă pentru echipele fruntașe

“Foarte greu pentru echipele de sus. Sunt probleme ale echipelor, că joacă afară, că joacă acasă, Craiova a câștigat cât a câștigat, după a pierdut la Sibiu, a ieșit de pe traseul roz. Asta înseamnă nivelarea campionatului, nu știu dacă în sus sau în jos.

ADVERTISEMENT

S-ar putea să bată FCSB, e discuția asta cu Baba Alhassan, dar eu cred că FCSB o să câștige la limită. CFR are meci foarte greu la Sepsi. Rapidul are meci greu la Petrolul. Ei au o teorie a derby-ului acesta. De Rapid, meciurile cu Petrolul se leagă prin titlul din 67, d-aia a intrat în conștiința publică.

Cu Voluntari i-au strigat unii lui Șucu, au început să-l chestioneze. Am văzut imaginile. Așa în general, nemulțumiți. Tot mai greu de jucat acasă, Rapid are înfrângeri acasă. Eu zic că în deplasare Rapid se așează mai bine în teren”, a declarat Alin Buzărin.

ADVERTISEMENT

FCSB, CFR, Rapid și Universitatea Craiova vor întâlni adversari puternici

Echipa lui Gigi Becali nu a mai câștigat de două etape și va avea mult de muncă în partida programată pentru sâmbătă, contra celor de la Hermannstadt.

“Îmi e frică de meciul cu Hermannstadt pentru că e o echipă foarte bună. Au un antrenor foarte bun. Joacă un fotbal frumos, nu e o echipă care să stea la cutie. Ar trebui tu, domnul Robert, să aveți grijă să nu plecați iar pe locul 7-8.

ADVERTISEMENT

Jucăm acasă, am avut ceva probleme. La meciul cu CFR am arătat altceva. Nu trebuie să câștigăm și noi acasă? Este o etapă de urmărit. Și Dinamo joacă cu Botoșani, Craiova lui Rotaru joacă cu Iași, sunt meciuri foarte grele. Nici FCSB nu are meci ușor”, a declarat Bănel Nicoliță.

CFR și Rapid sunt pregătite și ele pentru două dueluri de foc în cadrul etapei cu numărul 20. Clujenii nu au mai bătut pe nimeni de 5 etape și vor da piept cu o nucă tare a campionatului, Sepsi. Giuleștenii se află într-o situație similară. Aflată în criză de formă, echipa lui Bergodi va juca contra Petrolului.

ADVERTISEMENT

“Nu știu dacă e greu de jucat acasă, îți lipsesc jucători importanți de la Rapid care făceau diferența. Petrila care în bandă acolo în partea stângă, Bamgboye cu viteză, le dădeau soluții și mijlocașilor să joace pe spații libere în spatele fundașilor laterali. Cu Rrahmani care ține doi fundași centrali.

Săpunaru, unul din cei mai buni fundași centrali din țară a avut probleme cu Nemec. Protejează mingea duelurile aeriene le câștigă în proporție de 90%. Vine la primit mingea și încearcă să joace pe linia a 2-a”, a punctat Robert Nita.

În fiecare luni, marți și vineri, FANATIK SUPERLIGA se vede LIVE și în exclusivitate pe FANATIK.RO. Emisiunea se poate vedea, în aceeași zi, în premieră, de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

Etapa grea pentru echipele din fruntea clasamentului