Emoționant! Mihai și Teodora Stoica au grijă de o orfană, fan CSA Steaua!

Cel care a ridicat această problemă a fost Horia Ivanovici. ”Apropo de ce spune și Gigi Mustață, despre separarea fraților. Galeriile. Unii cu CSA Steaua, Peluza Nord cu…”, a remarcat Horia Ivanovici. Nea Darie a dezvăluita adevăratul motiv pentru care fanii de la Peluza SUD nu vor să accepte împăcarea cu Peluza NORD, mai exact ”orgoliul”.

Gestul făcut de Meme Stoica: ”Avea grijă de ea ca de copilul lui”

”Eu și în mașină când am venit cu Gigi (n.r. Mustață) pe traseu i-am spus că sunt foarte mulți dincolo, la CSA, care oricând s-ar alătura lor. Adică nouă, la Peluza NORD. La Roșiori, ca să mă și audă și ea, a fost o fată, Iuliana, care era prietenă bună cu MM Stoica. Mergea la MM Stoica ca la ea acasă, e dincolo acum, la CSA Steaua.

era lângă mine și mi-a zis «Nea Darie bă, te duci la el la pizzerie, aș merge și eu cu tine». Mă uitam la ea, îi părea rău că s-a dat cu CSA-ul. Îi spun ce sunteți voi acolo, sunteți 1000 de spectatori. Aia e Steaua? Îi părea rău. Am simțit-o eu, dacă mi-a zis «Nea Darie aș fi mers eu cu tine, merg la Gigi acolo la pizzerie»”, a dezvăluit suporterul în direct la FANATIK Superliga.

”Sunt mulți care regretă, dar din orgoliu nu se întorc? Să nu zică ăia de la Peluza SUD că ești trădător?”, a continuat Horia Ivanovici. ”Da, din orgoliu nu se alătura la Peluza NORD?”, a fost replica lui Nea Darie. Așadar, suporterul din Roșiori de Vede a dat exemplul acestei fete, mare suporter CSA Steaua, care nu poate ”întoarce armele” deși a fost ajutată în trecut de MM Stoica.

și are handicap. O știți 100%. Nu lipsea la meciuri. Avea grijă de ea (n.r. MM) ca de copilul lui, când venea la București o lua Teodora, fata lui Meme, o lua de la gară, noi ne întorceam în gară, aveam tren noaptea, ea dormea la Meme. Era de la casa de copii, s-ar întoarce, dar nu știe cum să facă. Mi-a zis «Nea Darie aș fi mers eu cu tine, dar nu știu cum să fac»”, a subliniat Nea Darie.

Fenomenalul suporter al FCSB a mărturisit că ține cu Steaua de când era copil și că plânge de fericire la fiecare reușită a echipei. ”Părinții mei de mic așa mi-au zis, pe tata l-a chemat Dumitru, nu poate să-i cheme pe amândoi Dumitru, a rămas Darie. Am 65 de ani. Sunt de seamă cu Gigi Becali, am 65 de ani. De mic copil. De pe la 7 ani țin cu Steaua. Juca la vremea aia Sătmăreanu, Hălmăgeanu. Când aveam 7-8 anișori. Aveam prin preajmă acolo la țară, foarte mulți dinamoviști. De mic n-am suportat clubul ăsta, să nu aud de Dinamo.

Îmi aduc aminte, ne duceam la meciuri în comună la primărie, era un televizor acolo când eram copii, în 72 ne duceam la 2 noaptea și vedeam meciurile la CAP. Erau ăștia în vârstă, majoritatea erau microbiști, noi copiii în spate. Și tata a fost tot stelist, tot cu Steaua, Dinamo să nu-i văd. Când dă gol Steaua plâng și cel care e lângă mine în pup și îl iau în brațe. Nu știu, atunci în momentul ăla, ieri am fost chiar tare când am dat interviu în gară. De bucurie, pur și simplu, e a doua familie.

În oraș toți mă știu că sunt steliști, când face Steaua un egal mă caută pe mine, unde e Darie, unde e Darie. Pur și simplă mă descarc, da. Am un grup la Roșiori, știu de fiecare dată când am fost la meci, vine Nea Darie cu noi nu pierde Steaua. O singură dată am fost cu un băiat la București și ne-a bătut cu 5-1 niște nemți în cupele europene. Ei râdeau de mine, eu plângeam. În rest, niciodată n-a pierdut Steaua, n-am fost la un meci al Stelei să fiu supărat că iau bătaie. Veneau din tribună cu telefoanele și-mi arătau, dumneavoastră sunteți, nu se vede că eu sunt?”, a mărturisit, în lacrimi, Nea Darie.

Prietena lui MM ține cu CSA Steaua