Emoționant! Povestea lui Mihai Nistor, șahistul orb care mută piesele ghidat de lumina din suflet. Exclusiv

Mihai Nistor și-a pierdut vederea la vârsta de opt ani! Dar nu a încetat nicio clipă să își urmărească visurile și ambițiile. Și a ajuns să reprezinte România, atât la șah, cât și la fotbal. FANATIK vă prezintă în exclusivitate o poveste de viață emoționantă.



În finalul anului trecut, popularitatea șahului a crescut peste noapte datorită miniseriei „Queen’s Gambit” oferită de Netflix. Un joc vechi de secole a avut nevoie de tehnologia modernă pentru a fi dintr-o dată „cool”. În SUA, numărul de căutări pe Amazon pentru piese de șah a crescut cu 87%, iar numărul de cărți vândute a fost de 603 ori mai mare după „Queen’s Gambit”.

Una dintre scenele fascinante pentru cei relativ noi în lumea șahului a fost cea în care Beth Hamroun, personajul principal, privea pe tavan, acolo unde vedea mutările care se derulau în mintea ei. Pentru șahiștii profesioniști, indiferent de vârstă, este un antrenament obișnuit: „șahul orb” (n.a. – blind chess).

Dar noi vom părăsi lumea filmului și trecem la lupta de zi cu zi în viața reală. Pentru Mihai Nistor, „șahul orb” nu este un antrenament, este un mod de viață. Și-a pierdut vederea când avea 8 ani, acum are 41. Dar s-a lăsat ghidat de lumina din suflet. Care l-a dus spre marile sale pasiuni: fotbalul și, mai apoi, șahul. Și a ajuns să participe la numeroase competiții internaționale cu naționalele României pentru nevăzători. Atât la fotbal, cât și la șah.

Mihai Nistor s-a născut în 1979, la Turnu Măgurele. Ca toți copiii care au crescut în acele vremuri, stătea afară cu orele și se juca. Fotbalul a fost dintotdeauna o mare pasiune pentru el. „Am crescut cu fotbaliști ca Maradona, Gullit, Van Basten, mai apoi cu «Generația de Aur». Nu aveai cum să nu te îndrăgostești de fotbal”, povestește Mihai Nistor pentru FANATIK.

La doar șapte ani, Mihai a început să aibă primele probleme cu vederea, după o meningită diagnosticată greșit. Care a provocat o atrofie de nerv optic: „Mi-am pierdut vederea treptat, pe parcursul unui an și jumătate. La opt ani deja nu mai vedeam deloc”.

O poveste de viață care provoacă fiori… Dar pe care Mihai Nistor, bărbat acum, la 41 de ani, o spune fără să se-ncrunte… Bărbat puternic, și-a văzut calea în viață ca nimeni altcineva. Nu a avut nevoie de ochi, a fost ghidat de lumina din suflet…

Mihai Nistor nu și-a pierdut atunci speranța că va putea să joace din nou fotbal. Nu putea să renunțe așa ușor la marea sa pasiune. S-a îndrăgostit, însă, și de șah. Și-a dat seama că piesele se mișcă foarte ușor în mintea sa și că poate învinge pe oricine.

„Profesorul meu de istorie de la școala specială din Buzău m-a învățat să joc șah când eram în clasa a șasea. Iar un an mai târziu deja începusem să câștig meciuri împotriva lui. M-am pregătit apoi și cu Dacian Pribeanu, care este în prezent Maestru FIDE” – Mihai Nistor

„Căutam orice informații despre șah. Era și o revistă de șah publicată de Asociația Nevăzătorilor, întâi lunar, apoi bianual. Am căutat toate numerele și am studiat. Am mers și la un club al elevilor, unde jucam și împotriva copiilor cu vedere normală” – Mihai Nistor

ADVERTISEMENT

„Șahul este un sport care oferă persoanelor cu deficiențe de vedere acel sentiment că se pot descurca la fel de bine ca oricine. De aceea ar trebui încurajat în comunitate” – Mihai Nistor