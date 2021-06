Englezii, dezlănțuiți după ce au eliminat Germania: „Raheem Sterling a închis gura cârcotașilor, Harry Kane la fel”

Declan Rice s-a bucurat nespus pentru calificarea în sferturile de finală, spunând că Raheem Sterling și Harry Kane le-au închis gura tuturor contestatarilor.

Anglia va juca în sferturile de finală de la EURO 2020 împotriva câștigătoarei din meciul dintre Suedia și Ucraina.

Jucătorii Angliei, dezlănțuiți după ce au eliminat Germania

Declan Rice a oferit o reacție plină de entuziasm după ce de la EURO 2020, scor 2-0, vorbind și despre Raheem Sterling și Harry Kane, care au fost apostrofați de presa din Anglia, dar care sunt până în acest moment singurii marcatori ai englezilor de la Campionatul European.

”Este incredibil,mulți nu au crezut în noi, se plângeau de joc, de faptul că nu dăm multe goluri, dar le-am dovedit că se înșeală.

Cu un asemenea public, am avut un adevărat foc în noi și uite, am bătut Germania. Am făcut istorie, nu te întâlnești des cu astfel de meciuri.

Raheem Sterling a închis gura cârcotașilor, Harry Kane la fel, acum urmează un meci tare la Roma sâmbătă”, a declarat Declan Rice după meci.

„Cei de la mijloc au arat gazonul, sunt ca niște animale!”

și el colegii, spunând despre mijlocașii Angliei că au fost ca niște animale și că au arat terenul: „M-am bucurat la gol, dar pentru o fracțiune de secundă m-am rugat să nu fie ofsaid”.

„Este un moment special pentru mine, dar toată echipa a jucat bine, avem ointensitate în joc pe care puțini o pot atinge.

Iar cei de la mijloc, Declan Rice și Kalvin Phillips, au arat gazonul, sunt ca niște animale”, a declarat Sterling după meci.

„A fost o zi minunată. Atmosfera de pe Wembley e unică, iar jucătorii mei sunt imenși. Am meritat victoria.

Dar le-am zis tuturor că trebuie să repetăm isprava și în sferturi”, a declarat și selecționerul Gareth Southgate după meci.