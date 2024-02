”Era sa moară!” Cum a reacționat Naomi Hedman când a aflat prin ce a trecut Florin Ristei după despărțire

În urmă cu mai bine de trei ani, Florin Ristei a ocupat scaunul de jurat de la ”X Factor”. Atunci, artistul nici nu își imagina că își va întâlni sufletul pereche pe scenă. Între Florin și concurenta Naomi Hedman a fost dragoste la prima vedere, iar artistul nu a pierdut deloc timpul. Cei doi s-au logodit, dar, între timp, au făcut tristul anunț că s-au despărțit.

Iubita lui Florin Ristei s-a mutat acasă, în Marea Britanie

Florin Ristei și Naomi Hedman au avut una dintre cele mai frumoase povești de dragoste. Cei doi s-au cunoscut la ”X Factor”, emisiunea unde artistul a ocupat scaunul de jurat. Deși Naomi a ajuns în echipa Deliei, aceasta a reușit să îi fure instant inima lui Florin Ristei.

Cei doi au rezonat foarte bine din prima, iar după câteva luni de relație au decis să facă pasul cel mare. Discret, ca de obicei, fără ca nimeni să știe. Relația lor mergea atât de bine, încât toată lumea credea că cei doi vor ajunge în fața altarului.

Din păcate, în ultima vreme, fanii nu i-au mai văzut deloc împreună. Recent, în emisiunea pe care o realizează cu Speak pe Youtube, Florin Ristei a decis să nu se mai ascundă. Artistul a povestit, foarte sincer, ce s-a întâmplat între el și partenera lui.

”S-a mutat înapoi acasă. Nu funcționează la distanță. Știe toată lumea că nu o să funcționeze, dar, de vorbit, vorbim. Dar sunt supărat! Când se încheie împotriva voinței amândurora, din motive independente e nasol!”, a declarat

Florin Ristei a ajuns, zilele trecute, la spital

Naomi Hedman este originară din Marea Britanie și se pare că, din anumite considerente, a fost nevoită să se întoarcă acasă. Florin Ristei nu a divulgat ce anume a stat la baza unei asemenea decizii, dar cert este că niciunul dintre ei nu a primit bine vestea.

După ce Naomi a plecat de acasă, , însă, nu neapărat din cauza despărțirii. Artistul a ajuns la spital și crede că principalul ”vinovat” este programul aglomerat pe care îl are în ultima perioadă.

Florin Ristei pregătește un concert la Sala Palatului pe 8 martie și este nevoit să se împartă între filmări și repetiții. Din cauză că aleargă de colo-colo, artistul a ajuns să se simtă rău și a avut nevoie de îngrijirile medicilor, la spital. Din fericire, acum se simte mult mai bine.

”Să știți că Ristei era să moară zilele trecute”, a început Speak seria dezvăluirilor.

”Nu era să mor. Am ajuns epuizat la spital. Cred că am făcut și un semi-atac de panică. Am lipsă de somn.”, i-a spus Florin Ristei lui Speak.

După ce a auzit ce a pățit Florin Ristei, Naomi Hedman a început să își facă griji. Fosta iubită a artistului a postat un mesaj pe Instagram, menit să îi dea încredere lui Florin că totul va fi bine.

”Not a soul in this world can take what’s meant for you” (”Niciun om din lumea asta nu-ți poate lua ceea ce ți se cuvine”).