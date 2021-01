Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din Liga 1, se simte român 100%: „Aici e casa mea!”. Exclusiv

Eric de Oliveira se consideră deja român și s-a îndrăgostit iremediabil de România, pe care o consideră deja casa lui și a familiei pe care și-a întemeiat-o aici. Brazilianul se află de zece ani în țara noastră și nu are de gând să revină în Brazilia după ce își va încheia cariera de fotbalist.

Eric de Oliveira nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind unul dintre cei mai buni jucători străini care au evoluat în campionatul României, după ce a înscris 66 de goluri în Liga 1, record absolut pentru brazilian, care l-a depășit pe Wesley Lopes.

FANATIK vă oferă un interviu exclusiv cu Eric de Oliveira Pereira, care a infirmat pentru site-ul nostru că este aproape de a semna cu Gaz Metan Mediaș. Brazilianul a vorbit și despre cel mai așteptat meci al etapei: Viitorul Constanța, fosta sa echipă, și FCSB, unde a fost dorit de Gigi Becali.

Eric de Oliveira, interviu exclusiv pentru FANATIK : „Nu semnez cu nimeni, pentru că sunt accidentat”

Eric, în presă se scrie că ești aproape să semnezi cu Gaz Metan. E adevărat?

– Păi ce să spun…eu nu am dat niciodată declarație! Era o variantă, dar nu e nimic clar. Acum sunt accidentat și sunt preocupat să mă recuperez.

Cum te simți? Și când te vedem la o echipă din Liga 1?

– Într-o săptămână o să încep cu alergare, ușor, și apoi mai vedem. Nu mai am dureri, dar trebuie să am grijă tot timpul. O să mai aștept două săptămâni să termin recuperarea și apoi o să vedem. Până atunci, nu semnez cu nimeni, pentru că sunt accidentat.

Ai vacanță prelungită față de ceilalți fotbaliști, care au avut cea mai scurtă pauză de iarnă din istoria Ligii 1…

– Da, merg mult la sală și trag tare să revin. Sunt cu copiii tot timpul, încerc să petrec cât mai mult timp cu ei. Să profit de această pauză. Mi-am deschis și un restaurant acum în Mediaș, însă soția se ocupă.

Eric de Oliveira: „E prea mult ca Octavian Popescu să fie comparat cu Hagi. Îi face rău!”

Urmează Viitorul – FCSB. Tu ai jucat la Constanța, cum vezi meciul?

– Cum să îl văd, la televizor! (n.r. râde). FCSB joacă foarte bine și e favorită la titlu. Va fi cel mai greu meci pentru Viitorul. Man și Tănase sunt în cea mai bună formă din carieră.

Se mai pune problema să revii la Viitorul?

– Nu, nu nu (n.r. foarte sigur pe el)!

La un moment dat, ai fost dorit de Gigi Becali la FCSB. Mai iei în calcul o ofertă de acolo?

– Nu (n.r. răspunde prompt)! Nu mai am timp… Nu mai merge! Când a fost, nu s-a realizat, nu am de ce să… Nu regret că n-am ajuns acolo! Sincer. Așa a fost să fie.

FCSB îl vrea pe Budescu, un jucător creativ, cu profil asemănător cu al tău…

– Mie îmi place Budescu. Sigur mai poate să facă față la FCSB. De ce nu? Are o vârstă și ar fi bine pentru el să schimbe echipa.

Se vorbește foarte mult acum de Octavian Popescu. Mulți îl compară cu Hagi. Ce părere ai?

– Așa e la noi, în România. Face două-trei meciuri bune și se fac comparații cu toți jucătorii. Cu siguranță e un copil bun, talentat, ca mulți alți copii. Să demonstreze și apoi vom vedea! E un copilaș foarte bun pentru vârsta lui. E avansat, foarte avansat pentru vârsta lui! Avansat la minte. Dar ca să fie comparat cu Hagi… e mult! Trebuie să facă mult mai multe. Așa că eu zic să nu distrugem copiii! Știi vorba aia… Are un viitor și el trebuie să dovedească că poate să ajungă mare. E o speranță pentru România, dar nu e bine pentru el ce se vorbește în presă.

Deci crezi că pe Octavian Popescu îl afectează toate aceste declarații?

– Cu siguranță! Și nu numai pe el. Pe mulți. E bună presiunea, dar dacă e prea mare…la un copil mic îi face rău. Nu mai trăim în 1970! Așa că s-au schimbat foarte, foarte multe.

Eric se simte român 100%: „Aici este casa mea. Nu mă mai întorc în Brazilia!”

Îmi place că ai zis „la noi în România”…

– Da (n.r. râde)! Păi sunt în România din 2011 și nu am de gând să mă mai întorc în Brazilia nici după ce mă las de fotbal. Aici e casa mea. În Brazilia voi merge doar în vizită sau în vacanță.

Pentru tine, care e cel mai bun jucător străin care a jucat în Liga 1?

– Mie mi-a plăcut mult Wesley Lopes (n.r. fostul jucător al lui FC Vaslui)! Cu siguranță, el a fost cel mai bun! Nu mai știu nimic de el, mi-ar fi plăcut să am numărul lui de telefon. Cu siguranță, el a fost cel mai bun și nu sunt singurul care spune asta.

Ai spus că poți să mai joci la nivel înalt. Pe câți ani ai vrea să semnezi noul contract?

– Nu știu, nu am niciun plan. Nu are rost să mă gândesc la asta. Eu vreau să joc pentru că mă simt bine. Pot să mai joc un an sau pot să mai joc trei ani! Așa că nu are rost să…

Uite, Cristiano Ronaldo o să își prelungească contractul. Ibrahimovic la fel, Budescu a marcat un hattrick…

– Eh, haide! Nu au rost comparațiile astea. Ronaldo poate să mai joace zece ani! O să văd cum mă simt și corpul îmi va spune când e momentul să mă las. Nu trebuie să decid eu! Deocamdată nu e cazul. Dar nu corpul trebuie să mă oprească, ci eu va trebui să spun stop. Vreau să spun: „Mulțumesc mingii, care mi-a oferit totul!”.