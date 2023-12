Erik ten Hag cere întăriri după eliminarea lui Manchester United: ”Opțiunile erau limitate pe bancă”

”Diavolii roșii” încheind pe locul 4 în grupa din Champions League, după ce au fost învinși în ultima etapă, pe Old Trafford, de campioana Germaniei, scor 0-1.

Prima reacție a lui Erik ten Hag după eliminarea lui Manchester United din Europa

La finalul partidei pierdute cu Bayern Munchen, care a însemnat eliminarea lui Manchester United din Europa, managerul Erik ten Hag a mărturisit că această calificare s-a pierdut în jocurile anterioare.

ADVERTISEMENT

”Calificarea nu s-a pierdut astăzi, asta e clar. Am avut performanțe bune, dar am făcut și greșeli. Erori individuale. Până la urmă nu am fost suficient de buni. Performanța de astăzi a fost una bună, nu meritam să pierdem, dar am pierdut jocul.

Echipa s-a descurcat foarte bine. Am fost foarte buni și organizați în apărare, foarte buni în pressing. Dar nu am beneficiat suficient de pe urma asta, acesta este adevărul. Dar și Bayern este o echipă bună. Chiar și atunci când nu sunt în joc, au clasa individuală și au nevoie doar de un moment. Din păcate, asta s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

Știm că vrem să fim mai consecvenți. Ca manager trebuie să îmbunătățesc echipa, trebuie să-i ghidez și jucătorii trebuie să-și asume responsabilitatea. Trebuie să facem asta împreună”, a declarat Ten Hag.

Ten Hag vrea din nou în Champions League

Managerul olandez, care a fost , a lăsat să se înțeleagă că nici nu se pune problema să demisioneze de la Manchester United. Ba mai mult, el a vorbit despre viitoare transferuri, considerând că lotul este subțire.

ADVERTISEMENT

”Jucătorii au dat totul, ați văzut spiritul. Trebuie să dau credit echipei, complimente mari pentru modul în care au lucrat împreună, ca echipă, împotriva unei echipe bune din Bayern. Însă, e nevoie de energie de la bancă, mai ales pe fază ofensivă, iar opțiunile erau limitate.

Nu privesc înapoi cu regret la această campanie. Nu am reușit, dar trebuie să acceptăm. Trebuie să învățăm din asta. Am jucat un fotbal bun în Champions League. Trebuie să avem o performanță bună în Premier League. Vrem să revenim în Champions League”, a spus Erik ten Hag.

ADVERTISEMENT

Întrebat despre cât de grave sunt accidentările suferite de Harry Maguire și Luke Shaw, managerul a afirmat: ”Nu pot spune în acest moment. Trebuie să așteptăm 24 de ore pentru o evaluare”.