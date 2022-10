Erik ten Hag, desființat de o personalitate din Marea Britanie pentru că l-a exclus pe Cristiano Ronaldo: ”Dezgustător!”

Frustrat că nu a fost folosit de Erik ten Hag cu Tottenham, cu 5 minute înainte de finalul partidei. Gestul de frondă a fost extrem de comentat. Iar astăzi, ați aflat deja, a venit și Dar nu numai. Sunt și voci care-l critică vehement pe tehnicianul lui United și îi iau partea lui Cristiano după anunțul clubului.

”Cristiano ar trebui să-și găsească alt club pe cât de repede posibil”, susține Piers Morgan

Inițial s-a spus doar că Ronaldo a părăsit terenul, înainte de vreme, în semn de protest. Presa engleză susține însă că a fost chiar mai mult. Și că , preferând să meargă la cabine.

Nu este exclus. Pentru că prima sancțiune dictată împotriva jucătorului a fost aceea pe care o anticipam la ora la care încă se derula antrenamentul de astăzi al lui United. La care portughezul a luat parte. Și anume excluderea din lot pentru jocul cu Chelsea.

Mai mult, a precizat că el nu se va mai antrena cu prima formație și o va face fie singur, fie cu formația de rezerve, rezervată jucătorilor U23.

O decizie cu care, probabil, sunt de acord cei care l-au criticat pentru gestul de miercuri. Inclusiv foste glorii ale lui United sau ale fotbalului englez, astăzi analiști.

Precum Gary Lineker, care a considerat gestul inacceptabil. Sau Peter Schmeichel, care a spus, cu sinceritate: ”E pentru prima oară când Ronaldo mă dezamăgește. În mod normal, îl susțin, înțeleg situația lui. Dar nu era nevoie de asemenea reacții”.

Chiar și Ronaldo a părut, în declarația făcută pe rețelele sociale, că înțelege că a greșit. ”În aceste momente, simt doar că trebuie să muncesc din greu în Carrington, să îmi sprijin coechipierii și să mă pregătesc pentru tot în orice meci.

Nu este o opțiune să cedezi în fața presiunii. Nu a fost niciodată. Aceasta este Manchester United și uniți trebuie să rămânem. În curând vom fi din nou împreună”, a scris pe Instagram.

Morgan, autor al unui gest similar, în direct, la TV, spune că ten Hag l-a umilit pe Cristiano

Sunt și voci care văd altfel lucrurile. Rio Ferdinand, fost coleg cu Ronaldo, a susținut, imediat după incident, că există doar două soluții pentru ca astfel de momente să nu apară. Antrenorul să mizeze pe Cristiano sau, în caz contrar, să-l lase să plece.

De aceeași părere este și cunoscutul jurnalist Piers Morgan. Cu o carieră prodigioasă începută în presa scrisă, la The Sun, continuată ca editor la News of the World, cu un record de precocitate pentru presa engleză, Daily Mirror și First News. Iar mai apoi în televiziune.

El însuși protagonist al unei scene similare, în direct, la TV, la Good Morning Britain, în martie 2021. Atunci când, după un schimb de replici cu Alex Beresford, prezentatorul rubricii Meteo, pe tema afirmațiilor făcute de Meghan Markle le-a făcut în timpul unui interviu cu Oprah Winfrey, a părăsit studioul ca o furtună.

Inițial, jurnalistul care este acum editorialist la The Sun și New York Times și realizează emisiunea ”Piers Morgan Uncensored” la TalkTV, post al News Corp, a sărit în apărarea lui Ronaldo.

”Dacă ești lipsit de respect la locul de muncă, de ce să suporti asta?”, s-a întrebat el, alături de imagini ale momentelor de frondă în care au fost implicați el și Ronaldo.

If you get disrespected in the workplace, why put up with it? — Piers Morgan (@piersmorgan)

Pentru ca apoi să-l atace, tot pe twitter, pe Erik ten Hag. Și să sugereze, așa cum spuneam, că portughezul ar trebui să-și găsească o nouă echipă.

”Dezgustător. Ten Hag alege încă o dată să-l umilească pe cel mai mare jucător din istoria fotbalului, golgheter al echipei în stagiunea trecută.

Cristiano ar trebui să-și găsească alt club pe cât de repede posibil, acolo unde să primească respectul pe care îl merită”, a scris Morgan, pe Twitter.