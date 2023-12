Este Ivaylo Petev soluția ideală pentru Universitatea Craiova? „E vina tuturor, îi acuz pe toți!”

După un start bun de mandat, Petev nu a reușit să mențină forma oltenilor și a terminat anul cu 2 remize și o înfrângere. Ultima partidă a Universității Craiova a fost pe muchie de cuțit.

Petev termină anul cu 2 puncte în 3 meciuri

“Ți-am spus, eu nu vreau să mă exprim deocamdată, aștept foarte mult această întrerupere și vreau să văd după ce se unesc ei după 3 ianuarie și meciurile care vor veni. Vreau să văd altceva. Ceea ce am văzut până acum este la fel cu ceea ce s-a întâmplat și cu alți antrenori.

ADVERTISEMENT

Trebuie o analiză foarte bună și împrospătat, să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat. Nici nu mai e timp, o să fie o criză de timp, de jocuri. A fost la Sibiu, aproape nu au fost fundași centrali. Ai jucat cu mijlocași. Au fost foarte mulți accidentați, 3-4.

A fost normal, obiectiv ceea ce li s-a întâmplat. Sunt altele care nu sunt de acceptat, cum e și cazul lui Screciu. E vina tuturor, eu acuz pe toată lumea. Este și vina mea ca antrenor este și vina ta ca jucător”, a declarat Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT

Oltenii au suferit la capitolul accidentări

Universitatea Craiova este obligată să aducă sânge proaspăt în iarnă pentru a mai spera la titlu. Oltenii s-au confruntat cu numeroase accidentări și au fost nevoiți de multe ori să improvizeze “primul 11”.

“Sigur, vina cea mai mare la o întindere de genul, preparatorul, tot ce înseamnă echipă e de vină. Nu e nimeni de vină la o entorsă sau un fault. Dar la o întindere e vina tuturor. După antrenament e obligatoriu să faci exerciții de streching.

ADVERTISEMENT

Am avut perioade în care nu am avut niciun fel de accidentare din asta. E obligatoriu să încerci să recuperezi fibra cât de cât. Acest streching nu știu dacă nu mai este valabil, dacă nu îl mai folosesc, nici nu mai știu, nu am mai intrat la antrenamente.

Dar e obligatoriu pentru mine să termini antrenamentul cu procedee care să ajute fibra. Pentru ce să joci? Ai jucat doar un meci cu Iași. Sigur, se ia în calcul și vremea dar nu te previne nimeni să nu te pregătești pentru acest lucru”, a completat Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA este în fiecare luni, marți și vineri pe FANATIK.RO. Emisiunea este live de la 10:30 și se poate vedea, în aceeași zi, în premieră, de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

Cartu a analizat banca tehnica a oltenilor