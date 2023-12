Sorin Cârțu și-a luat gândul de la titlu și se teme pentru play-off: „Nu am văzut echipă mai masochistă!”

Universitatea Craiova nu are șanse la titlu. O spune chiar Sorin Cârțu. Oltean convins, Cârțu are alte așteptări de la o echipă care are pretenția să se bată la campionat.