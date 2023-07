Este Ramona Olaru într-o nouă relație? Ce se întâmplă în viața amoroasă a vedetei: ”Mă văd cu unul, altul”

Ramona Olaru a vorbit despre viața sa amoroasă. Este sau nu vedeta de la Antena 1 într-o relație? Se pare că îi place enorm actualul ei stil de viață, iar momentan preferă să rămână așa.

Ramona Olaru nu este momentan într-o relație

Mulți sperau că cei doi ajung și în fața altarului, însă iată că despărțirea a venit într-un moment complet neașteptat. Chiar și așa, vedeta se simte bine.

ADVERTISEMENT

Ramona Olaru nu este într-o relație și momentan nici nu își dorește una. Vedeta de la Antena 1 spune că se vede cu mai multe persoane, dar este mult mai selectivă. Nu mai acceptă nimic greșit și are deja niște criterii destul de clare.

I-ar plăcea un bărbat cu o masculinitate bine definită, însă nu se grăbește. Ea spune că important este cum se simte acum și că profită de fiecare moment în parte. În a doua șansă însă, aceasta nu mai crede deloc.

ADVERTISEMENT

“Nu există nimeni! Mă mai văd cu unul, altul, dacă îmi place, dacă nu, este foarte bine așa, momentan. Am ajuns în punctul în care chiar nu mai accept nimic greșit! M-am gândit într-o perioadă că exagerez, dar după mi-am dat seama că, de fapt, contează cum mă simt eu.

Eu mă simt foarte bine așa! Nu. (n.r. nu mai dă a doua șansă) Nu zic că nu mi-ar plăcea un bărbat cu o masculinitate foarte bine definită, dar, până atunci, mă bucur de ce pot să fac pentru mine”, a spus Ramona Olaru, conform .

ADVERTISEMENT

Cătălin Cazacu, despre viața sa amoroasă

Nici Cătălin Cazacu nu o duce diferit din punct de vedere amoros. Anterior, sportivul le dezvăluia celor de la că nu are noroc în dragoste și că este un om singur. Mai mult de atât, el a făcut referire și la Ramona Olaru.

”Eu am rămas singur, sunt un om singur, n-am avut noroc în dragoste. (…) Am înțeles ultima oară că am vrut să fiu salutat și m-am întors ca să nu fiu salutat. Am făcut asta pentru că cu o dată anterioară când am vrut să fiu salutat, am fost scuipat.

ADVERTISEMENT

Și am zis că nu e frumos, mai ales că acum, în ultimul timp, o dată la săptămână se schimbă partenerul, am zis că nu vreau să mă mai scuipe nimeni”, a spus acesta, pentru sursa citată.