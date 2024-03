„Este un om senzațional. Și nu o spun pentru că e prietenul meu…” Cum a fost convins Dan Șucu să bage bani la Rapid

Victor Angelescu este omul care a reuşit să readucă Rapidul în prima ligă. Omul de afaceri a preluat clubul în a treia divizie şi , promovarea fiind obţinută în anul 2021.

Cum a fost convins Dan Șucu să bage bani la Rapid: “Nu avem contracte de împrumut către alţii”

La emisiunea SUFLET DE RAPIDIST, spunând că în acest moment, Rapidul este la cel mai înalt nivel din istoria sa:

ADVERTISEMENT

“Noi avem un capital social foarte mare, de 15 milioane de euro. A fost mărit în urmă cu câteva luni. Este foarte mare. Aceşti 15 milioane de euro puteau fi împrumut, dar nu. Ei sunt capitalul social al firmei.

Când a venit domnul Şucu am discutat acest lucru, am transformat toate contractele de împrumut în capital social. Noi nu avem contracte de împrumut către alţii.

ADVERTISEMENT

Tot ce a investit domnul Şucu, ce am investit eu, au fost făcute prin majorare de capital social deţinut de club. Asta este diferenţa. Eu am venit din pasiune, am fost convins de Nico.

“Cred că am ales perfect. Este un om senzaţional”

Eu voiam să investesc în fotbal, chiar dacă nu mă compar financiar cu domnul Şucu şi mulţi alţii. Eu am făcut ce am putut, astfel încât am reuşit să aduc echipa în prima ligă.

ADVERTISEMENT

Nu ar fi venit nimeni în Liga 3. Trebuia să aduci Rapidul unde l-am adus noi. Noi ne-am dus la domnul Şucu să îl convingem să vină la Rapid. Eu, ca acţionar majoritar, eram 100%. Asta a fost ideea mea, să ajungem în Liga 1.

Şi apoi, să vină un acţionar care să facă… Cred că am ales perfect. Este un om senzaţional. Suntem şi amici, dar poate să vadă toată lumea ce a făcut domnul Şucu şi cum s-a schimbat fotbalul per total.

ADVERTISEMENT

Bazele, investiţiile, tot. Uite, acum suntem un club care ne batem la campionat. Eu nu aveam niciodată puterea financiară. Poate aveam puterea mentală, dar fără bani… Nu aveam puterea financiară să aduc clubul unde suntem acum.

“De departe dânsul este cel mai important. Fără aceste investiţii, puteai fi oricine, nu se poate”

În niciun caz. De departe dânsul este cel mai important. Fără aceste investiţii, puteai fi oricine, nu se poate. Mă bucur că dânsul a intrat, este cel mai important în momentul de faţă, aşa e normal.

Aşa cum am fost şi eu important. Că voi avea un loc în istoria Rapidului pentru că am venit, l-am dus la punctul ăla, înapoi în Liga 1, promovaţi, cu un stadion făcut. Şi mă bucur că a venit domnul Şucu să facă investiţiile.

La Liga a 3-a, Liga a 2-a, chiar şi în primul an de Liga 1, nu s-a înghesuit nimeni. Când am avut partener, a vrut să vândă pe o sumă mai mare, dar nu a venit nimeni. Am preluat eu, nu puteam să las clubul.

“Rapid nu cred că a fost la acest nivel vreodată”

Din pasiune am făcut-o şi mă bucur că am ajuns aici. De aceea am un mare respect pentru domnul Şucu, pentru că investiţiile pe care le-a adus, know-how-ul, sunt foarte importante. Rapid nu cred că a fost la acest nivel vreodată.

Şi mă simt şi eu mândru că am fost parte din proiect şi am reuşit să fac chestia asta, să îl aduc aici”, a spus Victor Angelescu la SUFLET DE RAPIDIST.

„Este un om senzațional. Și nu o spun pentru că e prietenul meu…” Cum a fost convins Dan Șucu să bage bani la Rapid