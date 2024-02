Rapid își anunță hegemonia în SuperLiga: „Vom domina 10 ani!”. Răspuns pentru Gigi Becali

Rapid amenință FCSB care părea scăpată în drumul spre titlu, iar . A venit rândul suporterilor care anunță dominața totală în SuperLiga, prin vocea lui Gigi Corsicanu.

Rapid, principala contracandidată la titlu a FCSB-ului: „După cum decurg lucrurile o să fie greu să mai prindă cineva”

FANATIK a stat de vorbă cu Gigi Corsicanu, fostul lider al galeriei Rapidului, care a făcut un anunț surprinzător după 2-0 cu Hermannstadt: „Bineînțeles că ne gândim la titlu. Tot respectul pentru ceea ce face domnul Șucu la Rapid. A intrat în inimile noastre pe viață și chiar i-am spus asta. Și declarațiile pe care le dă și cum a reacționat după scandalul cu Dorinel Munteanu”.

ADVERTISEMENT

Așa cum Mihai Stoica și Gigi Becali proclamau acum câțiva ani hegemonia FCSB, a venit rândul rapidiștilor să viseze frumos: „Eu sunt foarte, foarte sigur că Rapidul va domina fotbalul românesc cel puțin 10 ani de acum înainte după cum organizează clubul domnul Șucu și ce proiect are. După cum decurg lucrurile o să fie greu să ne mai prindă cineva.

Nu e însă nicio presiune pe umerii nimănui. Nu va fi niciun capăt de țară dacă nu luăm titlul de anul ăsta. Important e că s-a creat o echipă competitivă și la anul o să câștigăm detașat campionatul, n-o să mai avem nicio problemă. Anul viitor vom fi campioni cu mult înainte de finalul campionatului. E părerea mea”.

ADVERTISEMENT

Rapid, mai puternică alături de Dan Șucu decât cu George Copos: „Arată mai bine. A făcut lucrurile treptat și inteligent”

Gigi Corsicanu consideră că Rapid se află în cel mai bun moment din istorie: „Am avut norocul de la Dumnezeu să vină un patron precum domnul Șucu. Mă bucur că un astfel de om a ajuns în Giulești. Rapidul de azi arată mai bine decât cel din era Copos.

Dan Șucu a făcut lucrurile treptat și inteligent. S-a implicat foarte în centrul de copii și juniori și pe viitor o să vadă toată lumea că Rapidul o să arate ca un club din Occident. O să se vadă beneficiile în cel mai scurt timp. Noi o să avem în fiecare an 2-3 jucători promovați la prima echipă”.

ADVERTISEMENT

Rapidistul a dezvăluit că există o relație de prietenie între fostul și actualul patron al giuleștenilor: „George Copos apreciază foarte mult ceea ce se întâmplă la Rapid. E prieten foarte bun cu Dan Șucu. Ei vorbesc des la telefon, sunt foarte apropiați. Pentru noi nu e însă important dacă luăm campionatul, ci să fim un club serios”.

Gigi Corsicanu salută strategia de transferuri: „O să vindem jucători pe zeci de milioane de euro”

Gigi Corsicanu este în sfârșit mulțumit de jucătorii care au fost aduși la Rapid și e convins că Dan Șucu își va recupera banii investiți cu vârf și îndesat: „Transferurile au fost foarte bine gândite. Exact asta vorbeam cu Daniel Niculae și îi sugeram: ‘Încearcă să faci echipă nu acum, ci pentru viitor și încearcă să aduci jucători care să-ți aducă plus valoare, nu să fie doar la număr’.

ADVERTISEMENT

Dacă ai nevoie de jucători de lot iei din curtea ta, nu mai dai atâția bani. Rapidul o să ajungă să vândă jucători peste zece milioane de euro. Toți cei care au venit, mai ales ultimii, sunt jucători de mare valoare”.

Corsicanu a vorbit și despre celălalt acționar al Rapidului: „Eu sunt convins că Victor Angelescu o să fie legat pe viață de Rapid chiar și cu procentele pe care le-a păstrat acum. Eu nu cred că o să mai vândă și o să rămână alături de domnul Șucu până la capăt. N-ai cum să fii patron la Rapid și să te mai gândești să pleci. Ei se respectă foarte mult și se înțeleg foarte bine. E de apreciat colaborarea dintre ei”.

Mesaj pentru Gigi Becali și FCSB: „De anul viitor o să dominăm campionatul cel puțin un deceniu”

Gigi Corsicanu a avut un mesaj și pentru rivalii de la FCSB, pe care îi vor întâlni peste patru etape în Giulești: „N-am avut numai meciuri reușite, dar o echipă puternică poate să câștige și atunci când nu joacă foarte bine. Și am demonstrat asta. Avem șanse mari să ne luptăm la campionat. Nu cred că FCSB poate să câștige la noi acasă.

Noi oricum i-am cam dominat pe ei în meciurile directe și sunt convins că o să se păstreze tradiția. Va fi un infern pentru ei pe Giulești. Eu zic că de anul viitor o să dominăm campionatul cel puțin un deceniu. Asta vis a vis de ce zicea Gigi Becali că nu îi e frică de Rapid”.

Cum comentează scandalul cu Dorinel Munteanu: „Nu e normal cum s-a manifestat”

Gigi Corsicanu a vorbit și despre conflictul cu Dorinel Munteanu care i-a făcut „bronzați” pe fanii Rapidului, : „Noi îl respectăm pe Dorinel Munteanu pentru tot ce a făcut în fotbalul românesc și face în continuare o treabă extraordinară la Galați. Nu e însă normal cum s-a manifestat el la marginea terenului, mai ales în Giulești, unde suporterii trăiesc intens meciul.

E mai greu să te manifești în Giulești în felul ăsta. Nu ești la Voluntari sau la nu știu ce echipă fără suporteri. Suntem mai fanatici, n-ai cum să vii să faci pe nebunul pe acolo, să țipi la orice decizie a arbitrului. Intrase salvarea pe teren pentru un jucător de-al lui și el protesta la adresa arbitrului.

Nu știu ce se întâmplă cu el de se manifestă în felul ăsta. Eu chiar nu l-am înțeles. Era normal ca suporterii să îi răspundă pentru că i-a iritat și i-a provocat. Ar trebui să se comporte și el civilizat sau dacă ai temperamentul ăsta trebuie să îți și asumi. Dacă deranjezi ești și tu deranjat. E o chestie logică. Suporterii Rapidului n-au nici 1% vină. El s-a manifestat prea urât, prea agresiv.

Gigi Corsicanu: „Toată lumea apreciază ceea ce facem noi în tribune”

Și LPF și FRF și-au dat seama că noi facem spectacol și de aceea am primit doar amendă și nu am fost suspendați. Noi nu provocăm incidente, ne încurajăm echipa.

Galeria Rapidului a reușit să reînvie fotbalul din România, care intrase așa într-o letargie. Noi am încercat să îi ambiționăm și pe ceilalți să țipă pasul cu noi. Toată lumea apreciază ceea ce facem noi în tribune. Și noi am luat-o de zero din ligile inferioare”.