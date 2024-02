Simona Halep este audiată în perioada 7-9 februarie la TAS în cazul de dopaj în urma căruia . Românca a făcut apel la TAS și luptă cu toate armele pentru a obține un verdict favorabil. Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei Halep, la roxadustat din timpul US Open 2022.

„Este un pas înainte”. Șansele Simonei Halep pentru un verdict favorabil la TAS după audierea lui Mouratoglou

În a doua zi de audieri la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, în fața judecătorilor au fost chemați Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei Halep, și fizioterapeuta Candice Gohier, cea care i-a recomandat româncei suplimentul cu colagen care s-a dovedit a fi contaminat.

Antrenorul francez a stat mai puțin de jumătate de oră în fața judecătorilor și și-ar fi asumat responsabilitatea pentru testul pozitiv al dublei campioane de Grand Slam. Daniel Dobre, fostul antrenor al Simonei Halep, susține că mărturia lui Patrick Mouratoglou echivalează cu un pas înainte.

În aceeași măsură, Daniel Dobre consideră că . „Faptul că Academia Mouratoglou, prin Patrick Mouratoglou, şi-a asumat faptul că i-au prescris un medicament sau un supliment care, până la urmă, s-a dovedit a fi contaminat, este un pas înainte”, a declarat Daniel Dobre, potrivit .

„Simona Halep a avut posibilitatea să declare suplimentul și nu ar fi făcut-o. A încercat să-și protejeze un pic echipa”

Teoria contaminării unui supliment cu colagen a apărut târziu în cazul de dopaj al Simonei Halep. Fostul lider WTA nu a pomenit în declarațiile obișnuite pe care le face în fața specialiștilor că ar fi consumat colagen. Mai mult decât atât, în formularul de doping din 29 august 2022, „Simo” nu a susținut că a luat cele 3 suplimente recomandate de fizioterapeuta Candice Gohier, printre care și colagenul contaminat.

Daniel Dobre consideră că prin această acțiune, Simona Halep ar fi încercat să-și protejeze echipa. „Nu ştiu în ce măsură judecătorii vor ţine cont de acest lucru, pentru că Simona a avut posibilitatea să declare acest supliment şi în momentul în care i-a fost preluat testul anti-doping în anul 2022 şi la prima audiere.

Din ce am înţeles, eu vorbesc numai din ce am citit din ziar pentru că nu am surse directe, nu ar fi făcut acest lucru şi s-ar putea să fi încercat pe această cale să îşi protejeze un pic echipa.

Un lucru care s-a dovedit nefolositor pentru ea şi, dacă într-adevăr ţii la sportiv şi trebuie să te gândeşti că până la urmă, tu ca echipă sau tu ca antrenor, pui sportivul în primul plan, ar fi fost bine ca Patrick Mouratoglou să iasă mai devreme şi poate i-ar fi uşurat şansa”, au fost cuvintele lui Daniel Dobre.

Daniel Dobre, dezvăluiri din perioada în care o antrena pe Simona Halep: „Avea încredere totală în echipă”

Cu Daniel Dobre în lojă, Simona Halep a cucerit al doilea trofeu de Grand Slam, Wimbledon 2019. Antrenorul de tenis a dezvăluit că Simona Halep obișnuia să aibă încredere maximă în echipa sa, așa cum s-a întâmplat și cu Darren Cahill, Teo Cercel sau Virginia Ruzici.

“Este normal să ai încredere în echipa ta. Chiar şi pe vremea mea, avea încredere totală în Darren (n.r. Darren Cahill), avea încredere totală în Teo Cercel, care era pregătitorul ei, avea încredere în fizioterapeutul care o masa, în manager, în doamna Ruzici.

Vorbim totuşi de Academia Mouratoglou, de Patrick Mouratoglou, care a lucrat numai la un nivel înalt şi Simona de aceea s-a dus acolo, tocmai pentru că ştia că academia şi acest om oferă servicii de foarte înaltă calitate şi nu cred că şi-a pus vreodată problema să nu respecte şi să nu accepte ceea ce i se propune cu gândul că s-ar putea să facă ceva greşit.

Într-adevăr, nu ştiu cât este ghinion, cât este încrederea prea mare acordată sau o practică pe care această academie sau Patrick Mouratoglou o aduc în antrenamentul sportivilor”, a concluzionat Daniel Dobre.