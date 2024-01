”Ești prea bătrân”. Cum a reacționat Saveta Bogdan când a fost cerută de soție, chiar de ziua ei de naștere

Saveta Bogdan este una dintre artistele care nu mai are nevoie de prezentare. Dincolo de cariera sa excepțională, artista are și foarte multe povești de viață. Pentru că nu are secrete față de fani și alege să fie mereu transparentă, vedeta a dat din casă una dintre cele mai picante întâmplări de care a avut parte.

Saveta Bogdan, cadou inedit de ziua ei din partea unui fan îndrăgostit

Fără doar și poate, Saveta Bogdan este una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară de la noi din țară. Interpreta are milioane de fani care i-au ascultat mereu muzica și care au rezonat cu felul ei de a fi.

Pe 16 ianuarie, Saveta Bogdan și-a aniversat ziua de naștere. A fost o zi specială, în care admiratorii au copleșit-o cu urări și mesaje pozitive. Însă, de departe, cel mai original cadou a fost chiar cererea în căsătorie pe care a primit-o.

La cei 78 de ani ai săi, și mereu cu zâmbetul pe buze. Pentru vedetă, vârsta este doar o cifră, așa că se bucură de viață la fel cum o făcea și în urmă cu mulți ani.

Se pare că, în continuare, interpreta face ravagii în rândul bărbaților. Saveta Bogdan nu a dus niciodată lipsă de propuneri, doar că, de data asta, totul a fost dus la un alt nivel.

Îndrăgita interpretă de muzică populară a suferit mult în dragoste

Chiar de ziua ei de naștere, printre miile de urări, artista a primit și o cerere în căsătorie. , așa că a acționat în consecință. Cel care dorea să își unească destinul cu cel al artistei era un bărbat mai tânăr cu 38 de ani.

Artista a povestit pentru cum a primit cererea în căsătorie. Bărbatul de 40 de ani a făcut rost de numărul vedetei și a sunat-o fără nicio reținere. La fel de relaxat a fost și când i-a adresat întrebarea dacă vrea să fie soția lui.

Mai în glumă, mai în serios, Saveta Bogdan i-a dat la schimb o replică pe care, cu siguranță, fanul îndrăgostit nu o aștepta. Artista a spus că, momentan, nu este disponibilă pentru un astfel de angajament. Singura excepție ar face-o dacă cel care o cere de soție este un bărbat mult mai tânăr.

”M-a sunat un bărbat să mă ceară la telefon de nevastă. I-am spus: ‘Du-te, domne, de aici! Câți ani ai mata?’ ‘Am 40’, mi-a spus el. ‘Ești prea bătrân. Eu vreau un bărbat mai tânăr’”, a spus artista pentru sursa menționată.

Din păcate, atunci când vine vorba de planul sentimental, îndrăgita interpretă nu a fost cea mai norocoasă persoană. Pentru prima dată, aceasta s-a îndrăgostit la vârsta de 16 ani de un băiat de la ea din sat.

Povestea lor de dragoste a fost una sortită eșecului, căci soacra nu a plăcut-o deloc. Prima ei dragoste a fost una dureroasă, la propriu, dar și la figurat. Artista a fost de multe ori bătută de soț, iar la 20 de ani a rămas văduvă.