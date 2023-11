Regretul vieții celebrei Saveta Bogdan: “Ginerele meu nu poate face copii”

Saveta Bogdan a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre momentele care i-au marcat viața. Îndrăgita interpretă de muzică folclorică ne-a povestit totul despre cel mai mare regret al său. Faptul că nu are nepoți o macină și astăzi, însă nu și-a pierdut speranța.

Saveta Bogdan, mărturisiri neștiute: “Fiica mea nu a știut că soțul ei nu poate face copii”

Celebra artistă se întristează de fiecare dată la gândul că fiica ei nu i-a dăruit un nepoțel sau o nepoțică. Asta din cauza faptului că ginerele Savetei Bogdan nu poate face copii. Mai mult decât atât, bărbatul nici nu ar vrea să înfieze un copil. Cu toate acestea, artista încă mai speră că la un moment dat va deveni bunică.

“Am avut o dorință foarte mare, dar acum, cu războaiele acestea, nu mă mai gândesc. Mi-am dorit foarte mult un nepot sau o nepoată. Dar dacă Dumnezeu nu a vrut, ce pot să fac? Pentru că soțul fiicei mele nu face copii și nu a știut că nu poate face. Până a aflat ea, a fost prea târziu.

Eu i-am spus că voiam un urmaș, dar dacă nu a fost să fie. I-am spus să înfieze un copil, dar nu au vrut. Mai mult el nu a vrut. Acum să vedem, poate se vor răzgândi. Poate voi avea și eu un nepoțel sau o nepoțică. Mi-ar fi tare drag. Eu m-aș duce la o casă de copii și care ar întinde mâna către mine, pe acela l-aș lua”, a declarat Saveta Bogdan pentru FANATIK.

Cât de greu i-a fost celebrei artiste să plece din casa părintească: “Nu mi-a plăcut Bucureștiul”

Saveta Bogdan a depănat amintiri și a povestit cât de dificil i-a fost să își ia viața în propriile mâini. Aflată la o vârstă fragedă și cu puține posibilități, își construiască un nume. Însă totul a venit la pachet cu lacrimi și dor de casa părintească.

“Cel mai greu moment a fost atunci când m-am despărțit de părinții mei și am plecat în lume singură. Am plecat cu o sacoșă și cu hainele de pe mine. Despărțirea de părinți și de frați a fost cea mai grea. M-am văzut străină, dintr-odată. Mi-a fost foarte greu până m-am obișnuit. Nu mi-a plăcut Bucureștiul deloc. Plângeam și mă gândeam la ei.

Îmi aduceam aminte că mă trimitea mama cu vaca, cu caprele, cu oile. Îmi era dor și de animale. Îmi era dor de ciorbele pe care le făcea mama, de toată mâncarea. Ea făcea sarmale cu păsat, cum se făcea la noi. Aici am învățat să fac sarmale cu carne. Acolo se punea doar o felie de slănină afumată”, a povestit interpreta de muzică populară.

Saveta Bogdan recunoaște: “Mi-a fost tare greu când a plecat fiica mea în America”

Un alt moment dificil pentru cântăreață a fost acela când fiica sa a decis să părăsească meleagurile românești. Saveta Bogdan credea că fiica ei se va întoarce în România, însă decizia ei a fost alta. Și-a anunțat mama prin telefon că va face cununia civilă chiar atunci când artista o aștepta acasă.

“Apoi am mai avut un moment de cumpănă care m-a marcat. Îmi aduc aminte că mi-a fost foarte greu când a plecat Cătălina în America. Eu știam că se întoarce, așa mi-a spus. Apoi am sunat-o să o întreb cu ce avion vine. Iar ea mi-a zis că a doua zi are cununia civilă.

Nu mi-a venit să cred. , că m-am gândit că rămân singură. Dar eu cu publicul meu, cu televiziunile, nu mă simt singură niciodată. Lumea mă iubește, e bine. Nu mă plâng. Am spectacole și apariții la televizor”, a mai spus Saveta Bogdan pentru FANATIK.