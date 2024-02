Etapa cu numărul 26 începe astăzi cu Petrolul Ploiești – Poli Iași și tot în această zi va fi și Rapid – FC Hermannstadt. Analiștii FANATIK SUPERLIGA au analizat confruntarea din Giulești cu trupa lui Marius Măldărășanu și Dani Coman, ambii foști jucători consacrați la gruparea de sub Podul Grant.

Etapă de foc în SuperLiga! Rapid – Hermannstadt, primul șoc al rundei: “În tur a fost gălăgie!”

Petrolul Ploiești luptă pentru un loc în play-off, iar Vivi Răchită speră ca „lupii galbeni” să câștige cele trei puncte puse în joc pe stadionul „Ilie Oană”. Contracandidatele trupei lui Florin Pîrvu au adversari puternici în etapa curentă, iar o victorie i-ar putea trimite pe locul șase.

„Mă uitam și am stat de vorbă și cu Florin Pîrvu că este o etapă care ne-ar putea duce pe locul șase. Sunt multe meciuri în care contracandidatele pentru play-off joacă cu echipe puternice ca Hermannstadt la Rapid. Sepsi joacă cu Farul, FC U Craiova cu CFR Cluj.

Greu la Dinamo pentru că a făcut surpriza etapei la Farul. Chiar Dinamo nu a jucat rău în acest campionat, dar pierdeau puncte, pierdeau la un gol diferență. Noi am spus mereu că și titlul și retrogradarea se va juca în play-off și play-out.

Nu cred că nici FCSB va câștiga la Cluj, anul trecut i-a bătut Cluj. O echipă foarte bună Clujul. Rapid joacă cu FC Hermannstadt cu Măldărășanu, Dani Coman. Hermannstdat mi se pare că sunt într-un regres de formă, am văzut și meciul cu Petrolul, un meci al nostru în care dacă se mai jucau 90 de minute tot 0-0 se termina”, a spus Vivi Răchită.

Rapid – FC Hermannstadt este primul șoc al etapei: „A fost gălăgie în tur”

din SuperLiga, iar Burmaz și Rrahmani par de neoprit. Vivi Răchită spune că FC Hermannstdat are soluții limitate în defensivă, unde se bazează în continuare pe Valerică Găman.

„Rapid este în formă, are patru victorii din patru, îi are pe Burmaz și Rrahmani care marchează. Îl are pe Braun în locul lui Onea. CFR când a jucat pe Arena Națională cu FCSB, Braun cât a jucat 40 de minute până să se accidenteze, Florinel Coman nu l-a accidentat.

În schimb, Hermannstadt pe linia de fund în afară de Găman nu mai găsesc soluții, sper să fie un meci frumos. Dacă noi câștigăm la ora 17 mă uit la meci relaxat”, a declarat Răchită.

Bănel Nicoliță este de părere că giuleștenii sunt favoriți cu FC Hermannstadt: „Rapid trece printr-o formă foarte bună, are patru victorii din patru. Îi ajută și publicul acasă, joacă cu Hermannstadt care nu zic că sunt în cea mai bună formă a lor. Nu va avea un meci ușor, dar jucând acasă cred că Rapid pleacă favorită”.

Cristi Coste și-a amintit că a avut „viață grea” cu FC Hermannstadt în ultimele confruntări din SuperLiga. În partida tur au fost și probleme de arbitraj la Sibiu.

„Anul trecut le-a pus probleme. A fost și cu ceva gălăgie de arbitraj (n.r. în tur), a fost 0-1 cu golul acela a lui Ioniță. La golul lui Ioniță a fost discuția de arbitraj, ceva fault la mijlocul terenului înainte să plece mingea pe dreapta” a spus Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA, emisiune ce poate fi urmărită doar pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.