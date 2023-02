Eugen Neagoe, răbufnire după FCSB – Universitatea Craiova 1-1: ”Ce eşti aşa disperat să dai cartonaş roşu?”

Oltenii pe Arena Națională, cu un gol marcat în prelungiri care a fost contestat îndelung de jucătorii vicecampioanei României.

Acuze dure făcute de Eugen Neagoe după FCSB – Universitatea Craiova 1-1

La finalul partidei FCSB – Universitatea Craiova 1-1, din etapa a 26-a din SuperLiga, antrenorul Eugen Neagoe l-a acuzat pe arbitrul Adrian Cojocaru că , decizie anulată după intervenția VAR care a semnalizat un ofsaid la David Miculescu.

”Ne-au fost date peste cap rapid planurile, am luat gol rapid, am alergat să egalăm, chiar am şi lucrat foarte mult la fazele fixe, dar, din păcate, a intervenit un blocaj la acea fază. A marcat un jucător care n-ar fi trebuit să fie în teren. Am uitat ce s-a întâmplat etapa trecută.

Facem cum ne taie capul, dacă e de cartonaş roşu, nu se dă. Nici la noi nu cred că era de roşu în acest meci cu FCSB, i-am şi spus arbitrului să nu se grăbească: ‘Ce eşti aşa disperat să dai cartonaş roşu?’

Nu ne mai speriaţi aşa, pentru că stăm rău. Legat de meciul trecut al FCSB-ului, nu a comentat nimeni acest detaliu? Jucătorul care ne-a dat gol nu trebuia să fie în teren în acest meci, pentru că Armaş, săracul, a ieşit desfigurat”, a declarat Neagoe.

Neagoe consideră că dacă avea noroc Craiova lua toate punctele

Tehnicianul oltenilor știa că formația sa stă mai bine din punct de vedere fizic și a dezvăluit că la pauza jocului le-a transmis jucătorilor săi că vor domina repriza a doua și vor reuși să marcheze goluri.

”Am început jocul foarte prost, am luat gol din primul corner. Am luat gol foarte uşor, dar sunt foarte mulţumit de atitudinea jucătorilor, sincer. Au crezut în puterea lor, ştiam că suntem mai puternici fizic, ştiam că îi vom domina, le-am şi spus la pauză că vom marca.

Au fost multe momente în care am controlat jocul, am arătat mai bine în acest meci. Dacă aveam şi puţin noroc, puteam câştiga la acel şut al lui Ivan. Nu ştiu dacă era drept, dar pot spune că acest egal este un rezultat corect. Îmi felicit jucătorii pentru atitudine, pentru determinare, pentru rezultat, ştiam că sunt capabili de un asemenea meci”, a afirmat Neagoe.

Mijlocașul Alexandru Mateiu a greşit la faza premergătoare golului prin care FCSB a deschis scorul în derby-ul cu Universitatea Craiova, iar la finalul meciului a avut un și a spus că a fost penibil la acea fază.

