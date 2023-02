Alexandru Mateiu, discurs dur după greşeala din care FCSB a deschis scorul cu U Craiova: “Penibil! Nu se face aşa ceva”

FCSB şi U Craiova au terminat la egalitate derby-ul al etapei a 26-a din SuperLiga, scor 1-1, iar “roş-albaştrii” au condus încă din minutul 1, după ce . Alexandru Mateiu a greşit la faza din care echipa lui Mihai Pintilii a obţinut cornerul care a adus prima reuşită a meciului, iar la finalul partidei a comentat faza.

Ce a spus Alexandru Mateiu, după greşeala din care FCSB a deschis scorul cu U Craiova

“Am dominat mai mult jocul, dar şi ei au avut 1-0 încă din primul minut. E greşeala mea. Noroc că m-au salvat colegii şi plecăm cu un punct. Nu se face aşa. A fost penibil, mai ales că jucam acasă la FCSB.

Trebuie să fim mai buni de la meci la meci. I-am spus şi arbitrului că nu era roşu, noroc că a fost ofsaid. Am bătut campioana, am făcut egal la FCSB, e un parcurs bun. Ne dă încredere. Va fi un meci greu cu FC Voluntari, trebuie să câştigăm neapărat acolo”, a spus Alexandru Mateiu.

Elvir Koljic a adus remiza cu un gol marcat în prelungiri

U Craiova a smuls un punct pe terenul celor de la FCSB, după ce Elvir Koljic a marcat în mintul 90+1. La primul gol al sezonului, bosniacul a oferit o primă reacţie după remiza obţinută de olteni pe Arena Naţională.

“În fiecare meci vreau să joc mai bine. Golul a venit azi, sper să vină şi în continuare. Am reuşit să intrăm în meci foarte bine după gol. Meritam să urcăm în clasament. Sper să facem puncte şi în deplasare”, a declarat Elvir Koljic.

Alexandru Creţu se aşteaptă la un play-off de foc în SuperLiga

Titular în , Alexandru Creţu a fost schimbat, în minutul 76, cu Rivaldinho. La finalul derby-ului de pe Arena Naţională, fotbalistul de 30 de ani a susţinut că remiza este un rezultat pozitiv, care vine după victoria în faţa lui CFR Cluj.

“Am luat un punct în seara asta, am avut un meci dificil. Am întâlnit o echipă talentată, cu jucători foarte buni. Am luptat până în ultimul minut. E un rezultat pozitiv, mai ales că am întâlnit o echipă bună. Am bătut campioana României, acum am luat un punct pe Arena Naţională.

Nu cred că e lipsă de concentrare. Sunt momente de joc unde mai greşim. Până la urmă am plecat cu un punct de aici. Aceste greşeli puteau să fie şi în cealaltă parte. Am luptat până în ultimul minut.

Mai sunt câteva etape până la play-off, dar acesta va fi cel mai strâns şi se va juca până la ultimul meci. Puteam să facem un joc mult mai bun în seara asta”, a explicat Alexandru Creţu.

