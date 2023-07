Mai exact, Andrei Ivan s-a plâns că nu poate juca în banda dreaptă și preferă să fie mijlocaș stânga, sau atacant. ”Ce se întâmplă cu Andrei Ivan? Lumea îl huiduie, după ce a venit Mitriță nu-și mai găsește locul, evident un jucător nemulțumit”, s-a întrebat Horia Ivanovici. ”Nu se întâmplă nimic, exceptând declarația pe care a dat-o după meciul de la București”, a replicat Eugen Neagoe.

Eugen Neagoe, adevărul despre declarațiile lui Andrei Ivan: “Asta i-am reproșat”

”Lumea îl huiduie, după ce a venit Mitriță nu-și mai găsește locul, evident un jucător nemulțumit”, a insistat Horia Ivanovici. ”Eu nu l-am văzut nici la antrenamente, dimpotriva am discutat cu el și i-am spus că este valoros, că trebuie să joace acolo unde echipa are nevoie de el. El a făcut o primă repriză bună și aseară și a fost folosit ca atacant, nu pentru că a avut acea nemulțumire, acea declarație după meciul de la București.

L-am introdus atacant pentru că Kolic era accidentat, Markovic a fost la tineret și a avut nevoie de o pauză, de asta l-am folosit pe Ivan atacant. Dar nu, nu a avut băiatul, nu am avut nicio problemă cu Andrei”, a replicat, din nou, fostul antrenor al Universității Craiova, Eugen Neagoe.

”Cârțu l-a făcut praf că e indolent, că nu se concentrează, e inadmisibil să dai declarații că pe ce post joc eu. Na, ai auzit declarațiile, a zis Cârțu că nu e normal să dai declarații că nu mă simt eu bine acolo”, și-a adus aminte Horia Ivanovici, iar Eugen Neagoe i-a dat dreptate: ”Asta i-am reproșat și eu, el și-a cerut scuze și a spus doar că nu se simte bine acolo”.

În discuție a intervenit și Adrian Ilie, care i-a reproșat lui Eugen Neagoe că nu a fost mai dur cu fotbaliștii Universității Craiova. ”Ți-am spus ceva când te duci la Craiova, dacă nu ești mai agresiv cu ei, nu se întâmplă nimic. Ai dat de un patron care îi ține prea mult în brațe”, a răbufnit ”Cobra”, cu trimitere la patronul oltenilor, Mihai Rotaru.

” dar chiar, nu am văzut nici nu aș vrea să vorbesc, nu pot să intru în dialog cu Cârțu. Ivan e jucător valoros, n-am avut probleme cu el. Sincer, nu știu ce se va întâmpla în viitor, ce pot să spun că sunt doi jucători valoroși, am discutat cu ei, cu ambii, în același timp și separat, sunt jucători care s-au pregătit foarte bine. Ei au o relație normală, vorbesc, stau unul lângă altul în vestiar, inclusiv ieri înaintea jocului ambii erau unul lângă celălalt”, a completat Neagoe, atunci când a fost rugat să comenteze declarațiile lui Sorin Cârțu, cel care a măturat pe jos cu Andrei Ivan.

”E posibil să fie nemulțumit, dar nu am avut probleme cu ei, cu niciunul dintre ei, și-au văzut de treabă, nu au lipsit la antrenamente, nu s-au dat accidentați, își vorbesc, se caută”, a concluzionat Eugen Neagoe. Andrei Ivan a lăsat să se înțeleagă, în mod public, că nu îi place să fie mutat pe diverse posturi pe teren, altele decât cel obișnuit pentru el, cel de mijlocaș stânga. Andrei Ivan a fost huiduit de fani în timpul partidei 0-0 cu Oțelul Galați, un alt motiv de supărare pentru vedeta celor de la Universitatea Craiova.

. Cred că am făcut un meci bun, dar nu am avut noroc. Nu a fost să intre mingea în poartă. Trei bare… Cred că nu a fost ziua noastră azi, dar avem o săptămână înainte. Trebuie să gândim limpede și să ne pregătim foarte bine. Toți suntem înjurați, dar m-am obișnuit la Craiova. Sunt aici de zece ani, știu cum este. Trebuie să ne unim! S-a văzut și azi că am fost o echipă foarte bună, nu le-am dat nicio șansă. Cu CFR, va fi un meci foarte greu, dar mergem la Cluj să luăm cele trei puncte“, a declarat Andrei Ivan. ”Joc pe o poziție nouă, în banda dreaptă, și este foarte dificil. Nu mă simt bine, dar trebuie să mă acomodez, să dau tot ce pot”, adăuga Ivan.

