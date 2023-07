Verdictul lui Sorin Cârțu: Florinel Coman sau Alex Mitriță? Cine e mai bun?

Concret, Ivanovici l-a întrebat pe fostul antrenor al Craiovei cine e mai bun: Alex Mitriță sau Florinel Coman? Asta, în condițiile în care mai toată lumea consideră că lupta la titlu în acest an se va da între Craiova și FCSB, asta și datorită fotbaliștilor Alex Mitriță și Florinel Coman, care pot face oricând diferența pentru echipele lor.

Verdictul lui Sorin Cârțu: Florinel Coman sau Alex Mitriță?

Asta, dacă nu cumva CFR Cluj revine din umbră prin transferul lui Evhen Olehovici Konoplianka, un superstar cu un CV cu adevărat impresionant, mult peste Florinel Coman sau Alex Mitriță. Înainte de toate, Sorin Cârțu a analizat prestația celor de la FCSB din partida cu Dinamo București, meci anost câștigat de gazde cu un sec 2-1.

”Victorie meritată și prestația care a, , și-a dominat adversarul în prima parte, cu amendamentul că atunci când ajunge la 2-0 ajunge o stare de asta de superficialitate. După mine dominarea asta pe care ei o fac sau calitatea pe care o au în zona centrală și-a spus cuvântul.

Forma foarte bună, se pare că este într-un moment foarte bun Coman, am văzut un gol de excepție, mă bucur pentru el că folosește și piciorul stâng și că poate că a ajuns așa la un stadiu în care diferența dintre piciorul stâng și cel drept să fie cât mai mică. Am problema cu atacantul care trebuie să-și folosească ambele picioare la fel de bine”, și-a început Cârțu discursul.

Ulterior, discuția s-a mutat pe tema ” sau Alex Mitriță”, iar rezultatul lui Sorin Cârțu poate fi surprinzător. Concret, Sorinacio crede că momentan Florinel Coman e ”mai bun”, însă în timp Alex Mitriță poate să revină și să-și ducă echipa spre titlul de campioană mult visat de întreaga Oltenie.

”Se pare că Coman e pe drumul ăsta, evoluțiile lui bune au fost și în prima etapă, și acum a deblocat așa rezultatul cu un gol splendid. Să vedem acum, Mitriță a jucat în primul meci destul de bine, a tras echipa după el, să vedem în continuare. Pe mine mă interesează și continuitatea. Se poate ca ei să fie protagonitșii campionatului, când ei ies în evidență și echipele lor au de câștigat. Doi jucători de combinație, cu execuții imprevizibile. Își pot aduce aportul să-și pună amprenta pe tot ceea ce înseamnă echipa lor.

Sunt curios și eu să-l văd pe Konoplyanka. Am oltenismele mele, mi-a plăcut Mitriță ce a fost la meciul trecut, să-l văd în continuare. Deocamdată e un plus, dar are și două meciuri disputate, pentru Coman. Nu înseamnă că nu poate să-l egaleze Mitriță la meciul de mâine”, a continuat Sorin Cârțu, expert și analist FANATIK SUPERLIGA.

