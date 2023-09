Eugen Neagoe, analiză dură a Craiovei lui Reghe: “FCSB putea da mai multe!”

Universitatea Craiova este prima echipă care şi-a schimbat antrenorul în SuperLiga. Eugen Neagoe a fost înlocuit de Laurenţiu Reghecampf după etapa a doua, patronul Mihai Rotaru spunând că pur şi simplu Neagoe este un tehnician ghinionist.

Eugen Neagoe, analiză a Craiovei lui Reghe: “Am jucat de trei ori în primăvară contra FCSB-ului”

Fostul antrenor al Universităţii Craiova a analizat la FANATIK SUPERLIGA meciul din Ghencea cu FCSB, considerând că adversarii oltenilor puteau înscrie de mai multe ori:

“ , dar la cum s-au desfăşurat ostilităţile în teren este o victorie clară şi putea fi şi mai clară. Ăsta este fotbalul. Când nu faci ce trebuie, primeşti goluri! Şi puteai să primeşti şi mai multe. FCSB putea da mai multe.

Am jucat de trei ori în primăvară contra FCSB-ului. Două de 1-1 şi un joc pierdut la Craiova, cu 1-2. Cred că ştiţi foarte bine ce s-a întâmplat. Cei de la FCSB au câştigat cu mare noroc.

Am avut bară, ocazii, în minutul 30 putea fi eliminat şi Compagno. Din păcate rezultatul nu a fost cel meritat. Din cele două jocuri la Bucureşti, unul a fost echilibrat, iar în primul joc din play-off, cei de la FCSB nu au ajuns la poarta noastră. Nu am pierdut niciun meci la Craiova la scoruri de 0-2, 0-3″, a spus Neagoe.

“Noi am dominat categoric acele echipe în play-off. Gică Hagi a spus că am avut 100 de ocazii după meciul de la Craiova”

Eugen Neagoe susţine că Universitatea Craiova era pe vremea lui o echipă care îşi domina adversarele şi :

“Când am fost la Universitatea Craiova, în play-off, timp de patru meciuri la rând: cu FCSB, Farul, Rapid şi Sepsi, portarul lor a fost cel mai bun om de pe teren. Sâmbătă seara, portarul Universităţii Craiova a fost cel mai bun de pe teren.

Nu spun eu lucrurile acestea, statistica le spune. Asta nu înseamnă că am atacat pe cineva. Noi am dominat categoric acele echipe în play-off. Gică Hagi a spus că am avut 100 de ocazii după meciul de la Craiova.

“Sincer, nu ştiu dacă Ivan şi Mitriţă trebuiau să fie acolo”

Eu am venit în ianuarie. Dacă eram de la începutul campionatului, puteam să spun tot ce s-a întâmplat. Eu nu ştiu ce s-a întâmplat acolo. Cred că am fost al patrulea antrenor din sezonul trecut.

Sincer, nu ştiu dacă Ivan şi Mitriţă trebuiau să fie acolo. Au fost discuţii în permanenţă. Nu am vrut niciodată să îmi dau cu părerea despre cine merită şi cine nu. Sunt doi jucători valoroşi, asta e clar”, a spus Eugen Neagoe la FANATIK SUPERLIGA.

