Eugen Neagoe, confirmat de conducere înainte de Universitatea Craiova – CFR Cluj: „Pune mult suflet și este devotat sută la sută proiectului”. Exclusiv

Neînvins de patru etape din SuperLiga pe banca alb-albaștrilor, Eugen Neagoe are misiunea de a califica Universitatea Craiova în preliminariile Conference League. Pavel Badea a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că are încredere în bunul său prieten, despre care spune că este trup și suflet pentru formația din Bănie.

Eugen Neagoe poate fi rețeta succesului la Universitatea Craiova: „Este un antrenor care pune mult suflet”

Eugen Neagoe și Pavel Badea au făcut parte din ultima generație care a adus titlul de campioană a României în Bănie. Directorul CS Universitatea Craiova a mărturisit că „Geană” se implică emoțional la formația finanțată de Mihai Rotaru și îl laudă pe tehnicianul alb-albaștrilor pentru

„Mi s-a părut un parcurs pozitiv din punct de vedere al implicării antrenorului și al trăirilor lui vizavi de rezultate și echipa pe care o conduce. Este un antrenor care pune mult, mult suflet, fiind unul dintre cei care cunoaște atmosfera și echipa, este 100% devotat acestui proiect.

Jocurile bune cu jocurile mai puțin reușite au alternat, trebuie să fim realiști. Modificările care au avut loc în ultimele săptămâni prin transferurile unor jucători au creat o situație de noutate prin atitudinea pe care o au ceilalți jucători, au creat această emoluație pentru a demonstra că sunt buni, deoarece oricare poate fi printre cei care vor pleca în vară”, a declarat Pavel Badea.

Pavel Badea este după despărțirea de Mirel Rădoi. Fostul mijlocaș al oltenilor are încredere că fostul său coleg din vestiarul oltenilor își va îndeplini obiectivul trasat împreună cu conducerea, chiar dacă în acest sezon șansele pentru titlu au scăzut.

„Sunt optimist, cred în Eugen Neagoe. Am fost unul dintre cei care l-a propus și la susținut, tocmai datorită spiritului de oltean. Este născut și crescut aici, este 100% devotat acestui oraș, fotbalului și acestui proiect. Nu cred că suntem pentru titlul, ne bătem pentru locul trei care ne asigură prezența în cupele europene, este obiectivul nostru.

Am încredere în toți cei care formează grupul Universității Craiova, am încredere în staff-ul tehnic și sper ca această încredere să fie confirmată cu îndeplinirea obiectivului. Cred că am început play-off-ul cu un rezultat bun, foarte bun era dacă luam cele trei puncte.

Având în vedere prima repriză ar fi trebuit să avem o diferență mai mare, care să ne permită să luam cele trei puncte. Este un rezultat bun pentru că am jucat contra unei echipe foarte bune, FCSB are un grup extraordinar și se bate pentru primele trei poziții”, a spus directorul CS Universitatea Craiova.

„Am observat inspirația antrenorului în repriza a doua, tot timpul a reușit să vină cu schimbări care au adus puncte”

Oltenii revin pe stadionul „Ion Oblemenco” pentru derby-ul cu CFR Cluj care este programat duminică, de la ora 21:00. Pavel Badea a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că oltenii își pot da seama dintre diferențele dintre cele două formații din astfel de meciuri.

„Va fi un meci foarte greu și în etapa viitoare, CFR Cluj are o echipă cu jucători foarte experimentați cu obiectivul de a păstra titlul de campioană încă un an. Acest meci este extrem de important pentru ambele echipe și cred că publicul va fi deosebit pentru că toți vrem să vedem unde se află echipa noastră în competiția cu cea mai galonată formație din fotbalul românesc”, a mărturisit Pavel Badea.

Pavel Badea mărturisește că Eugen Neagoe s-a dovedit a fi inspirat în timpul partidelor din SuperLiga și a gândit mutările câștigătoare în repriza secundă. Directorul CS Universitatea Craiova a declarat că are o relație apropiată cu „Geană”, care se simte din nou acasă după numirea în funcția de antrenor al alb-albaștrilor.

„Am observat inspirația antrenorului în repriza a doua, mai tot timpul a reușit să vină cu schimbări care au adus puncte importante pentru echipă. Asta arată că cunoaște foarte bine grupul, calitățile jucătorilor și schimbările aduc un plus echipe. Arată ca are experiență, este inspirat și aduce un plus grupului.

Avem o relație de comunicare și de prietenie care este de peste 35 de ani. Ne cunoaștem de la 17 ani, am 55 de ani acum și sunt aproape 40 de ani de când ne cunoaștem, nu este o prietenie care să fi început de ieri. Se simte ca acasă, se simte bine”, a spus Pavel Badea.