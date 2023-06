Eugen Neagoe le-a pregătit o surpriză jucătorilor după Universitatea Craiova – Botev Plovdiv 2-0: „Nici nu știu, acum o să afle că au liber”. Video

Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în fața celor de la Botev Plodvid în primul meci de verificare din stagiul de pregătire din Bulgaria. Alexandru Crețu și Florin Gașpar au înscris golurile „alb-albaștrilor”, iar „Geană” promite să răsplătească efortul oltenilor.

Eugen Neagoe a început cu dreptul seria partidelor amicale din cantonamentul de vară din Bansko, iar tehnicianul este mulțumit de evoluțiile elevilor săi. „Geană” a declarat că revenirea lui Nicușor Bancu în tricoul „alb-albastru”, dar și primele 45 de minute ale lui după transferul la Universitatea Craiova l-au bucurat.

„A fost un antrenament reușit până la urmă, chiar dacă jocul era logic că nu va fi așa cum ne dorim. Având în vedere că ne lipsc șapte jucători printre cei mai importanți, astăzi au jucat și mulți juniori. Mă bucur enorm că nu s-a accidentat nimeni.

Mă bucur foarte, foarte mult că a revenit Nicușor Bancu după o perioadă foarte lungă, după foarte multe zile lungi pentru el și pentru noi. Ne-a lipsit și totdeauna gândul ne zbura la el. Mă bucur pentru revenirea lui Mitriță. Sper la Andrei Ivan să nu fie probleme, singurul care a simțit ceva la picior, dar sper să fie ok”, a declarat Eugen Neagoe.

Eugen Neagoe a declarat că jucătorii „alb-albaștrilor” s-au pregătit intens în primele zile petrecute în Bulgaria. Drept răsplată după victoria cu formația din Bulgaria, tehnicianul a mărturist că îi va lăsa pe „juveți” să se relaxeze în această dimineață.

„A fost un antrenament reușit încă o dată, primul joc după o perioadă destul de încărcată. Am avut câte două antrenamente, astăzi de dimineață am avut antrenament de la ora 11 și nu a fost ușor. Băieții au făcut efort, au încercat să respecte tot ce am discutat și ce am văzut astăzi de dimineață la antrenament.

Pentru treaba asta oricum luni aveau liber de dimineață, o să avem antrenament doar luni după-amiază. Ei nici nu știu, acum o să afle că dimineață o să fie liber pentru că marți vom avea iar două antrenamente și miercuri un joc cu o echipă bună, locul doi din Kosovo și trebuie să fim bine fizic”, a spus „Geană”.

Trebuie să fim iarăși bine fizic, să facem antrenamentele și programul pe care l-am propus. Sigur jocul de miercuri să fie unul mai reușit decât cel de astăzi”, a spus „Geană” la sfârșitul partidei cu trupa din Bulgaria.

Alexandru Crețu: „Trebuie să termini sănătos, să faci toate antrenamentele și sigur vei avea un randament bun în meciuri”

Alexandru Crețu a înscris primul gol al Universității Craiova în meciul amical cu formația din campionatul Bulgariei. Mijlocașul „alb-albaștrilor” își dorește că toți jucătorii să termine cantonamentul fără accidentări serioase.

„Suntem într-o perioadă grea, acumulăm și avem antrenamente foarte grele. Ritmul cred că a fost cel pe care și l-a dorit și staff-ul, am întâlnit o echipă bună. Avem antrenamente grele, ne dorim să ieșim sănătoși din fiecare antrenament și cred că asta este cel mai important.

Astăzi am ieșit cu toții bine din meci, am făcut un joc și o partidă reușită și cred că și un antrenament reușit. Cred că este cea mai importantă perioadă din viața unui fotbalist, te ajută în meciurile care vor veni în campionat și cred că trebuie să termini sănătos, să faci toate antrenamentele și sigur vei avea un randament bun în meciuri”, a declarat Alex Crețu.