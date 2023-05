Eugen Neagoe pune presiune pe arbitri înainte de CFR Cluj – Universitatea Craiova: „Joacă la limita regulamentului!”. Video

Derby-ul CFR Cluj – Universitatea Craiova este programat duminică, de la ora 21:00, iar oltenii vor să se întoarcă în Bănie cu cele trei puncte. Deși ardelenii au două eșecuri consecutive în SuperLiga, Eugen Neagoe se așteaptă la o partidă dificilă împotriva formației din Gruia.

Eugen Neagoe pune presiune pe jucători înainte de derby-ul CFR Cluj – Universitatea Craiova: „Suntem obligați să ne scutărăm și să ridicăm capul foarte rapid”

, confruntare care îi poate duce pe olteni pe locul trei în SuperLiga. Eugen Neagoe le-a transmis jucătorilor că trebuie să facă uitat eșecul cu FCSB și să câștige cele trei puncte în Gruia.

„O partidă interesantă, cred că va fi un joc echilibrat. Întâlnim o echipă valoroasă, campioana ultimelor cinci ediții de campionat, însă nu trec printr-un moment foarte bun. Vin după trei înfrângeri consecutive dacă punem și jocul din Cupă de la Sfântu Gheorghe.

CFR Cluj este o echipă puternică în continuare, are jucători valoroși și un antrenor foarte bun. Suntem obligați să ne scutărăm și să ridicăm capul foarte rapid, să nu mai fim supărați. Nu am făcut un joc rău, cred că am făcut un joc bun și mi-a părut rău că nu am putut să îi facem fericiți pe cei 30.000 de suporteri”, a declarat Eugen Neagoe.

Tehnicianul „alb-albaștrilor” i-a avertizat pe jucători că îi așteaptă un derby destul de dur în Ardeal, fiind convins că ardelenii vor fi mai agresivi pe teren propriu. „Geană” speră ca arbitrul delegat de Kyros Vassaras să nu producă greșeli.

„Partida de duminică va fi una destul de aprigă, vor fi multe durități. Știu cum abordează cei de la CFR jocurile, sunt o echipă cu jucători puternici și de multe ori joacă până la limita regulamentului. Mi-aș dori să avem un arbitraj foarte bun, chiar dacă am mai auzit unele comentarii după meciul cu FCSB.

Sper ca jucătorii noștri să fie foarte bine fizic, să ne putem bate și să fim la același nivel cu CFR Clu. Fotbal știm, am demonstrat-o de foarte multe ori inclusiv la partidele cu CFR de aici, unul s-a terminat la egalitate și în celălalt am învins cu 2-0”, a declarat „Geană”.

Triumful lui Napoli în Seria A le dă speranțe oltenilor: „A terminat pe locul trei anul trecut, nu ar fi rău să terminăm pe podium și la anul să luam titlul”

Napoli a reușit să câștige titlul în Italia după o perioadă de 33 de ani fără succese în campionat, iar oltenii să speră ca sezonul viitor să reușească această performanță. Eugen Neagoe a declarat că există numeroase asemănări între cele două formații.

„Nu reușim să câștigăm campionatul în acest an, așa cum ne dorim cu toții. O victorie la Cluj ar însemna foarte mult pentru noi și suporteri pentru că va fi o emulație în continuare. Napoli a terminat pe locul trei anul trecut, nu ar fi rău să terminăm pe podium și la anul să luam titlul.

Presa din România a comparat Universitatea Craiova cu Napoli, știți foarte bine ce se întâmpla în sudul Italiei și același lucru se întâmplă și în sudul României. Asemănările sunt foarte mari și culorile sunt asemănătoare”, a spus antrenorul.

Eugen Neagoe, despre Andrei Ivan înaintea derby-ului: „Avem încredere în el și trebuie să dovedim duminică că formăm un grup puternic ”

a declarat că își dorește să o califice pe Universitatea Craiova în cupele europene și să continue să avanseze în clasament. „Geană” are încredere în Andrei Ivan și îl așteaptă să fie într-o formă excelentă la derby-ul cu CFR Cluj.

„Ne dorim să ajungem în cupele europene, ne-am dorit să ne batem la campionat și cred că meritam. Nu vreau să arbitrăm nimic, noi jucăm pentru noi și niciodată nu am să cer jucătorilor să facem jocurile cuiva și să arbitrăm campionatul, ne dorim să câștigăm toate meciurile care au rămas.

Băieții au fost foarte afectați, toți erau cu capetele plecate și am încercat zilele următoare să le ridic moralul. Sunt aceiași jucători care au obținut rezultate foarte bune. Ne-a lipsit ceva să fim pe primul loc sau cel puțin la o mică distanță de Farul, fără falsă modestie.

Stau foarte mult de vorbă cu jucătorii noștri, într-o săptămână îmi fac timp să discut cu toți jucătorii din lot și individual. Andrei Ivan este un jucător valoros și important pentru echipa nostră, avem încredere în el și trebuie să dovedim duminică că formăm un grup puternic și o echipă valoroasă”, a declarat Eugen Neagoe.