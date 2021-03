Euro U21 sacrificat?! Deciziile care transformă turneul final într-un obiectiv secundar: “Adi Mutu înțelege asta!”

Naționala U21 a României s-a calificat pentru a doua ediție la rând la Campionatul European. Competiția care se va desfășura în Ungaria și Slovacia este în umbra primelor meciuri din preliminariile pentru CM 2022 și mai mulți jucători eligibili de la tineret au fost convocați la echipa mare.

Euro U21 sacrificat?! Man, Mihăilă și Ianis Hagi, la echipa mare

Selecționerul Adi Mutu nu va avea la dispoziție cei mai buni jucători pentru acest turneu final. Poate cei mai importanți trei jucători eligibili sunt convocați la naționala mare: Dennis Man, Valentin Mihăilă și Ianis Hagi.

Fără cei trei jucători, atacul României ar putea să sufere în meciurile din grupă cu Olanda, Germania și Ungaria. Mirel Rădoi i-a convocat pe Man, Mihăilă și Hagi la echipa mare, însă aceștia nu au bătut în cuie locul de titular.

Valentin Mihăilă se află la prima convocare la prima reprezentativă și are șansa să debuteze sub tricolor. Dennis Man a bifat deja șase selecții în prima reprezentativă, însă Mirel Rădoi nu l-a titularizat până acum.

Ianis Hagi este cel mai experimentat dintre cei trei. Mijlocașul are 14 prezențe sub tricolor, însă la ultima acțiune a echipelor naționale a fost trimis la echipa de tineret să pună umărul la calificarea la Euro U-21. Ianis nu va fi și la turneul final, pentru că Mirel Rădoi consideră că va fi util în meciurile cu Macedonia de Nord, Germania și Islanda.

Mutu a avut foarte puține zile de pregătire alături de lot! Omul care a marcat golul decisiv pentru Euro lipsește

Adrian Mutu are bătăi de cap și cu jucătorii convocați. Selecționerul a avut foarte puțin timp la dispoziție cu lotul complet. Jucătorii au venit pe parcurs la lotul național, unii dintre ei alăturându-se duminică lotului.

Olimpiu Moruțan, Andrei Vlad, Denis Haruț, Denis Ciobotariu, Răzvan Oaidă, Cătălin Itu, Darius, Olaru sau Octavian Popescu s-au alăturat lotului naționalei de tineret abia în weekend, după derby-ul câștigat de FCSB cu 3-0 în fața celor de la CFR Cluj, vineri.

Cum asta nu era de ajuns, Valentin Costache, atacantul care a marcat golul decisiv care ne-a calificat la Campionatul European va lipsi pentru că nu s-a vindecat încă după infecția cu noul coronavirus.

Mihai Stoichiță: “Totul se sacrifică pentru prima echipă națională”

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță a recunoscut că dintr-un punct de vedere, Campionatul European de tineret este sacrificat pentru campania de calificare pentru Campionatul Mondial:

“Totul se sacrifică pentru prima echipă națională. Tot ce se întâmplă acum e rezultatul unei munci în care s-a parcurs fiecare etapă, de la juniori la tineret. Adi Mutu înțelege foarte bine situația. Sper ca această producție de jucători să nu înceteze, să treacă și alți jucători de la tineret la seniori. Ăsta e scopul vieții fotbalistice, să ai o echipă națională puternică.

Ianis e cel mai bun pasator, are cele mai multe assist-uri la Rangers. Mă bucur foarte mult. Nu trebuie să facem o paralelă între tată și fiu. Gică era alt tip de jucător, Ianis e alt tip.

“Ianis este un pasator extraordinar, are o eleganță în joc”

Trebuie să-l despovărăm de această presiune pe care o suportă datorită celebrității tatălui. Ianis este un pasator extraordinar, are o eleganță în joc. Nu are explozia lui Gică, dar are inteligența de joc extraordinar și execuții cu ambele picioare.

Man și Mihăilă sunt doi jucători de explozie. Putem spune că sunt jucători fără experiență și care nu s-au maturizat deocamdată. Dar au fost cumpărați pe o sumă mare de bani, la vârsta lor. Era normal să joace fiecare dintre ei.

“Ei n-au fost luați la naționala de seniori ca să umple un lot, ci sunt posibili titulari”

Ma bucur că ei confirmă performanțele de la echipa națională de tineret. Mi se pare normal momentul pe care îl trăiesc ei, datorită valorii, datorită faptului că au foarte multe meciuri în prima ligă română, care nu este de lepădat.

Îmi pare rău că joacă la o echipa care este în situația în care este. Dar poate că presiunea care se pune pe ei îi va ajuta să progreseze mai mult. Parma nu e într-o situație fericită. Dar îi ajută foarte mult să se concentreze, să fie mai realiști în joc și să caute eficacitatea, e lucrul cel mai important.

E un pas normal pe care l-au făcut. Ei n-au fost luați la naționala de seniori ca să umple un lot, ci sunt posibili titulari. Mirel i-a luat nu pentru că e nostalgic, ci pentru că are nevoie de ei”, a declarat Mihai Stoichiță.

România U21, trei meciuri în șase zile!

România va juca meciurile din grupă la Budapesta. Campionatul European de tineret este împărțit în două. Prima parte o reprezintă meciurile din faza grupelor, care se vor desfășura între 24 și 31 martie. Apoi, fazele superioare se desfășoară între 31 mai și 6 iunie.

“Tricolorii” își vor desfășura toate meciurile într-un interval de șase zile. Pe 24 martie jucăm împotriva Olandei, trei zile mai târziu întâlnim Ungaria, iar pe data de 30 martie încheiem faza grupelor cu meciul împotriva Germaniei.

Lotul convocat de Adrian Mutu:

Portari: Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Târgoviște), Mihai Eșanu (Dinamo București);

Fundași: Ștefan Vlădoiu (Universitatea Craiova), Denis Haruț (FCSB), Alexandru Pașcanu (Ponferradina/Spania), Andrei Chindriș (FC Botoșani), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Radu Drăgușin (Juventus/Italia), Raul Opruț (AFC Hermannstadt), Radu Boboc (FC Viitorul);

Mijlocași: Marius Marin (AC Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Târgoviște), Răzvan Oaidă (FCSB), Cătălin Itu (CFR Cluj), Darius Olaru (FCSB), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Olimpiu Moruțan (FCSB), Octavian Popescu (FCSB), Alexandru Cîmpanu (Universitatea Craiova), Alexandru Mățan (Columbus Crew/SUA);

Atacanți: George Ganea (FC Viitorul), Adrian Petre (UTA).

La ultimul turneu final european, desfășurat în Italia în vara anului 2019, naționala României s-a oprit în semifinale, unde a cedat în fața Germaniei după un spectaculos 2-4. Nemții au marcat golurile care au făcut diferența în minutele 90 și 90+2.