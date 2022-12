Exclusiv. Adi Ilie pune tunurile pe „clientul” lui Rădoi de la Universitatea Craiova. „Anul ăsta nu există. Stai acasă dacă nu poți!” Video

, dar nu a putut să își salveze echipa de la înfrângerea în derby-ul cu FCU Craiova 1948. A intrat în repriza a doua și a avut o prestație modestă, în nota celor din acest sezon de SuperLiga.

Adi Ilie, fără menajamente la adresa lui Andrei Ivan, jucătorul pe care Rădoi l-a exclus din lot la Universitatea Craiova: “Simulează foarte mult”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Adrian Ilie nu l-a menajat deloc pe Andrei Ivan. “Cobra” consideră că inconstanța i-a afectat enorm cariera lui Andrei Ivan.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Ilie a remarcat faptul că Andrei Ivan a revenit foarte repede în țară după transferul în străinătate, un semnal clar legat de problemele pe care le are. De altfel, “Cobra” a remarcat de ce Universitatea Craiova nu poate să fie în top. Nu are jucători cu personalitate.

VEZI VIDEO MAI JOS

“Nu e poveste, au fost multe meciuri pe care le-am urmărit și îl știu pe Ivan. L-am și urmărit pentru anumite transferuri afară. Simulează foarte mult, cred că din construcția lui este așa. Aș fi foarte dur să vorbesc despre acești jucători de la Craiova.

ADVERTISEMENT

Adi Ilie nu crede în Andrei Ivan și are o propunere pentru campania de achiziții a Universității Craiova: “Le trebuie 3-4 jucători cu personalitate”

Le-ar trebui trei, patru jucători cu personalitate, să își asume totul într-un meci decisiv, cum a fost cu CFR. Au fost meciuri în care acești jucători nu și-au asumat. Ivan, Nistor… Nu îmi dau seama cum ajung într-o situație ca Ivan să fie foarte bun într-un campionat și anul ăsta nu există. A fost bun 5 minute și acum nu mai joacă fotbal.

Este inconstant în cariera lui. Jucătorii care pleacă și se întorc după un an de zile, îmi scapă lucrurile de sub control. Ori nu au personalitate ei, ori ca persoane nu sunt ei OK.

ADVERTISEMENT

Nu poți să te întorci după un an de zile că nu te-ai adaptat. Dacă nu te-ai adaptat, stai acasă. Unul singur pe acolo încearcă să facă și el ceva, Rădoi. De fapt, doi. Rotaru și cu Rădoi”, a explicat Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Universitatea Craiova traversează o perioadă slabă, . A ajuns pe locul 5, la 12 puncte în spatele liderului Farul. Va juca în etapa următoare pe terenul lui CS Mioveni.

ADVERTISEMENT

Andrei Ivan a plecat de la Universitatea Craiova în 2017, la Krasnodar, dar a revenit în Bănie doi ani mai târziu. Timp în care a mai fost împrumutat de ruși la Rapid Viena. În acest sezon, Ivan are 4 goluri și o pasă decisivă în 14 partide în SuperLiga. Sezonul trecut a avut 17 goluri în 40 de meciuri în toate competițiile.