Exclusiv. „Bocciu” a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Adi Mutu înaintea derby-ului Rapid – FCSB: „Salvați anul!”. Video

iar duminică o așteaptă un nou meci infernal în etapa 5 a play-off-ului din SuperLiga. În Giulești va veni marea rivală FCSB și un nou eșec ar putea învolbura și mai tare apele la clubul „vișiniu”.

Liderul suporterilor rapidiști a vorbit cu Adi Mutu înaintea derby-ului cu FCSB: „A înțeles ce i-am spus!”

Fără victorie de 6 meciuri, antrenorul Adrian Mutu își simte amenințat postul la Rapid, mai ales că după înfrângerea cu Universitatea Craiova. dar e clar că numai un rezultat pozitiv contra FCSB-ului ar mai putea liniști situația.

Este concluzia la care au ajuns și liderii galeriei. Liviu Ungurean, zis „Bocciu”, a discutat la telefon cu Adi Mutu înaintea partidei de duminică și i-a cerut acestuia să facă tot posibilul pentru a salva finalul de sezon.

„L-am sunat pe Adi Mutu, am avut o discuție cu el… Noi îl respectăm foarte mult pe Mutu. I-am spus «Băi Adriane, haide să încercăm să fie bine, stai de vorbă cu băieții, salvați anul!».

Eu trebuia să transmit un mesaj și să discut cu el ca de la bărbat la bărbat, pentru că Adrian Mutu e un bărbat al fotbalului românesc pot să spun, este o valoare incontestabilă, iar discuția noastră a decurs foarte normal. El a înțeles ceea ce eu i-am spus.

Eu, la rândul meu, știam și am înțeles ceea ce mi-a zis și el, pentru că Adi Mutu și-a atins obiectivul. Aici are dreptate și conducerea, pentru că obiectivul lor a fost atins, accederea în play-off.

Nu are ce să-mi reproșeze Adi Mutu mie și nu are de ce să fie supărat. Poate să fie supărat doar pe situație, că nu s-a simțit confortabil când i-am cerut demisia. Dar, în rest, nu are de ce să fie supărat pe mine Adi Mutu. Sută la sută mi-a dat dreptate în tot ceea ce i-am spus. A fost o discuție normală, Mi-a spus că atât s-a putut cu echipa pe care o are.

Sunt și unii postaci de serviciu, care lucrează la destabilizare, și la dezinformare, și la dezbinarea suporterilor rapidiști. Nu sunt băieții noștri", a spus Liviu Ungurean

Liviu Ungurean demontează teoria conspirației: „Nu e Șumudică în spatele nostru!”

Provocat de moderatorul Horia Ivanovici, care l-a întrebat despre o teorie a conspirației, conform căreia „Bocciu” a răspuns fără ezitare.

„Cu ce să fie Șumudică? El are contract de milioane de dolari la arabi. Mă bufnește râsul. Șumudică pe ce lucrează la arabi, pe cartofi? Nu știu suma exactă, dar acolo sunt contractele foarte mari. Sută la sută l-am vrea într-o zi pe Șumudică pe bancă. Eu l-aș vrea și pe Șumudică, și pe Pancu, și pe toți rapidiștii care sunt sufletiști…

Noi, galeria, niciodată nu am pus antrenor la Rapid. Aici e problema. Noi nu ne implicăm în organigrama clubului. Noi nu ne băgăm să aducem jucători, să aducem antrenori, să aducem conducători. Noi ne plătim biletul, ne plătim abonamentul și ne susținem echipa. Asta e obligația noastră, a suporterilor rapidiști”, a mai spus Liviu Ungurean la FANATIK SUPERLIGA.

