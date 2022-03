Exclusiv. Ce spune tatăl natural al Antoniei, fetița de 4 ani omorâtă la Arad. ”Îl aștept pe criminal să iasă din închisoare, apoi intru eu. Jur pe Dumnezeu că nu scapă!”

Cazul Antoniei, micuța de doar 4 ani omorâtă de iubitul mamei ei, a șocat opinia publică la sfârșitul lunii octombrie a anului trecut. Totul a început pe 30 octombrie, când pe un câmp din apropierea Aradului a fost descoperit cadavrul carbonizat al unei fete de 4 ani.

Tatăl natural al Antoniei, fata omorâtă la Arad, merge la psiholog ca să-și revină din șoc

După cercetări minuțioase, polițiștii au ajuns la casa din cartierul Aurel Vlaicu în care fusese omorâtă fetița. Florin Crișan (23 de ani), iubitul mamei Antoniei, s-a dovedit a fi criminalul, după ce fetița îl enervase pentru că voia să se joace cu el. Florin era singur acasă cu Antonia și cu Oscar, cei doi copii din prima căsnicie a iubitei lui, Sabrina, aflată atunci la spital, unde tocmai ce născuse din nou.

Arestat imediat, arădeanul , susținând însă că se afla sub influența substanțelor interzise atunci când a dat-o cu capul de pereți pe Antonia.

”Am lovit-o de două ori cu palma în zona cefei şi s-a lovit puternic de perete, căzând inconştientă la sol şi lovindu-se din nou de pardoseala de gresie, rămânând inertă (…)

Am luat hotărârea de a o înveli într-un cearşaf ce se afla pe canapeaua din dormitorul mic, apoi am luat de pe dulapul din dormitorul mare o valiză tip troler, din plastic”, a povestit Florin Crișan anchetatorilor, după care – la reconstituire – a explicat și cum a incendiat cadavrul pe un câmp de lângă oraș.

Pe 9 martie anul curent, Tribunalul Arad s-a pronunțat în primă instanță în dosarul în care Florin Crișan era acuzat de omor, dar și de profanare de cadavre sau morminte. Astfel, magistrații l-au condamnat pe ucigașul Antoniei la 17 ani și 4 luni de închisoare.

Criminalul Florin Crișan trebuie să achite 1,5 milioane euro drept despăgubiri civile

Tot judecătorii arădeni au decis și cuantumul despăgubirilor pe care trebuie să le achite Florin Crișan părinților Antoniei: mama micuței ar trebui să primească un milion de euro, iar tatăl fetiței – 500.000 euro. În încercarea de a acoperi măcar o parte din despăgubirile civile, magistrații au pus poprire și pe toate bunurile criminalului, care a făcut apel la prima decizie a instanței.

”Admite acţiunea civilă exercitată de părţile civile Oancea Daniel Cristian şi Rădulescu Sabrina şi în consecinţă obligă inculpatul Crişan Florin Beniamin la plata către partea civilă Oancea Daniel Cristian echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii a sumei de 500.000 (cincisutemii) EURO, iar către partea civilă Rădulescu Sabrina a echivalentului în lei la cursul BNR din ziua plăţii a sumei de 1.000.000 (un milion) EURO cu titlu de daune morale.

Instituie măsura sechestrului asiguratoriu şi a popririi asiguratorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile şi asupra tuturor sumelor de bani aparţinând inculpatului, în vederea garantării plăţii despăgubirilor civile şi a cheltuielilor judiciare, până la concurenţa sumelor stabilite cu acest titlu în prezenta hotărâre. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 3500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de stat.”, așa suna hotărârea instanței.

Daniel Oancea: ”Unde ați mai auzit vreodată în lumea asta ca poliția să ancheteze la miezul nopții un copil de doar trei ani și jumătate?!”

Din Olanda, acolo unde lucrează de ani buni, – a vorbit cu FANATIK despre prima sentință pronunțată în dosar, dar și despre cum se înțelege acum cu Sabrina, femeia cu care mai are un copil, pe Oscar, de 3 ani și jumătate.

”Nu am nevoie de nici un ban de la el, ce să fac cu ei? Cum pot acoperi banii suferința din sufletul meu? Nu contează! Eu am fost recent în România, la Arad, unde stau Sabrina și cu Oscar, și am petrecut și eu două săptămâni cu băiatul meu. Eu eram cazat la hotel, el stă cu mama lui la căminul ăla pe care statul l-a pus la dispoziție”, a declarat Daniel Oancea pentru FANATIK.

Încă afectat de pierderea suferită, bărbatul spune că a renunțat la procesul de custodie pe care îl avea cu Sabrina, fosta lui soție, cu privire la Oscar, băiatul lor. ”Am stat și m-am gândit bine și mi-am zis că nu se merită. La vârsta asta copilul are nevoie de mama lui, chiar dacă – uite – m-a sunat azi și mi-a zis ”tati, mi-e dor de tine”. El încă e marcat, micuțul, de discuția cu polițiștii, numai de polițiști vorbește. Păi e normal, unde ați mai auzit vreodată în lumea asta ca poliția să ancheteze la miezul nopții un copil de doar trei ani și jumătate?!”, ne-a mărturisit Daniel Oancea.

Apoi, când vine vorba de bărbatul care i-a omorât fata, Daniel Oancea nu are nici un dubiu: ”Îl aștept pe criminal să iasă din închisoare, apoi intru eu. Jur pe Dumnezeu că nu scapă! N-are cum, n-am cum eu să mai pun capul pe pernă altfel, vă dați seama? Mi-a luat ce aveam mai scump, fetița mea, sufletul meu…Eu am timp, aștept, nu e problemă. Păi eu sunt distrus sufletește, am mers la psiholog și încă mai merg”, a declarat Daniel Oancea pentru FANATIK.