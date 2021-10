Exclusiv. Ce spune Valentin Ceaușescu despre starea sa de sănătate. “Sunt doar invenții! Ce operație pe inimă?”

Fiul cel mare al lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu s-a născut pe 17 februarie 1948 și a terminat cursurile Școlii Petru Groza în 1965, după care a devenit student al Facultății de Fizică din București.

Absolvent al prestigiosului Imperial College din Londra, unde a lucrat până la pensionare.

Din prima căsnicie, cea cu Iordana Borilă, Valentin Ceaușescu are un băiat, pe Daniel Valentin, născut în 1981. După divorțul survenit în 1988, Valentin Ceaușescu s-a recăsătorit cu Roxana, devenind și tatăl unei fete, Alexandra, astăzi în vârstă de 25 de ani.

Boloni, despre Valentin: ”V-am spus că este un om excepțional!”

Considerat sprijinul din umbră al marii echipe a Stelei de acum 35 de ani, care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, , din iulie anul curent.

”A avut nişte probleme mai speciale. Eu am vorbit cu el, astăzi (n.r. miercuri) am stat mult timp împreună, ne-am plimbat. Oricum, cel mai important este că, cu sufletul, a fost cu noi şi ne-a transmis un cântec de Celentano, cred, că nu are suficiente braţe ca să ne îmbrăţişeze pe toţi. E fantastic! V-am spus că este un om excepţional”, a declarat atunci Ladislau Boloni despre Valentin Ceaușescu.

În exclusivitate pentru FANATIK, Valentin Ceaușescu a vorbit despre starea lui de sănătate, după ce s-a scris de curând că ar fi fost operat pe inimă.

Valentin Ceaușescu: ”N-am nimic, doar invenții”

Acum o lună, în mediul online a apărut informația că Valentin Ceaușescu ar fi suferit recent o intervenție chirurgicală complicată la inimă, starea acestuia nefiind una prea bună după operație.

”Nici vorbă de așa ceva, sunt doar invenții! Ce operație pe inimă? N-am nimic, e ca atunci când s-a scris despre mine că am murit (n.r. în august 2019, a apărut informația că Valentin Ceuașescu ar fi murit), știri false, pe mine oricum nu mă interesează, că nu citesc așa ceva”, a declarat Valentin Ceaușescu pentru FANATIK.

Valentin Ceaușescu: ”Nu voi merge la meciuri pe noua arenă din Ghencea”

Apropiat al marii echipe a Stelei de acum mai bine de trei decenii, Valentin Ceaușescu nu intenționează să meargă la vreun meci pe noua arenă din Ghenea, inaugurată acum trei luni și jumătate.

”Nu, nu am mers și nici nu am de gând să merg vreodată la vreun meci pe noua arenă, nu mai e cazul”, a mărturisit Valentin Ceaușescu pentru FANATIK.

Valentin Ceaușescu a vorbit și despre situația lui în actualul context complicat, în care pandemia a dat peste cap modul de viață al multor români, care încearcă să se adapteze cumva la noile reguli sanitare impuse de autorități.

”Eu sunt bine, familia la fel. Încerc să mă descurc în condițiile date, în care ies doar 10 minute pe săptămână ca să fac cumpărături. În rest, încerc să mă protejez și stau în casă!” , a comentat Valentin Ceaușescu pentru FANATIK.

Decenii la rândul cercetător în cadrul Insititului de Fizică Atomică de la Măgurele, Valentin Ceaușescu spune că a ieșit la pensie acum 3 ani, deși mai putea continua colaborarea cu prestigioasa instituție.

”Eu am ieșit la pensie acum 3 ani, la 70 de ani. Mai puteam continua colaborarea, a existat o ofertă în acest sens, dar eu am hotărât că e mai bine așa!”, a încheiat Valentin Ceaușescu.