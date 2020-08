Exclusiv. Cristiano Bergodi, pe făraș! Cum a reacționat patronul Craiovei, Mihai Rotaru, după umilința din Georgia

Universitatea Craiova a suferit o mare umilință joi seara la debutul din acest sezon al cupelor europene, fiind eliminată în chiar primul tur preliminar de echipa georgiană Lokomotiv Tbilisi. Oltenii au pierdut cu 1-2, rezultat cu care intră pe lista celor mai rușinoase eșecuri din istoria clubului.

Dezamăgirea este cu atât mai mare, cu cât echipa din Bănie avea speranțe mari pentru acest sezon, gândurile oficialilor ducând chiar către accesul în grupele Europa League. Iar majoritatea acuzelor se îndreaptă acum spre antrenorul Cristinao Bergodi, văzut ca unul dintre principalii vinovați de ratarea calificării.

În ciuda rezultatului, italianul spune că echipa sa a fost mai bună, singurul reproș fiind acela că s-au luat golurile pe contraatac. „Am controlat jocul, dar am ales greşit soluţiile, mai ales în careu, întrucât am ajuns de foarte mute ori acolo. Singurul reproş este că am luat două goluri pe contraatac, iar asta m-a deranjat”, a fost declarația lui Bergodi imediat după meci.

Reacția lui Mihai Rotaru după umilința din Georgia. Cristiano Bergodi e la un pas de demitere

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a făcut parte din delegația prezentă la Tbilisi, iar reacția sa de la finalul partidei oferă indicii că la club s-ar putea produce schimbări importante îm cel mai scurt timp.

Imediat după terminarea meciului, Rotaru s-a suit în mașina cu care venise la stadion și a plecat val-vârtej spre hotel, fără să discute cu absolut nimeni. Negru de supărare, finanțatorul oltenilor s-a închis în cameră și nu a coborât nici la măcar la masă, dezamăgirea fiind atât de mare încât nu-i mai ardea de nimic.

Nici cu antrenorul Cristiano Bergodi nu a schimbat vreun cuvânt, măcar să-i reproșeze ceva, ruptura dintre cei doi părând a fi iremediabilă. Dacă după ratarea titlului în fața CFR-ului clujean, patronul a evitat să-și atace antrenorul și jucătorii, acum lucrurile stau tocmai invers și este posibil sa avem parte de surprize în perioada imediat umrătoare.

Iar prima dintr ele ar fi chiar înlocuirea lui Cristiano Bergodi de pe banca tehnică a echipei oltene. Din informațiile FANATIK, acest lucru este foarte posibil să se producă imediat după partida cu Astra, programată duminică, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Momentul este unul prielnic, deoarece urmează o pauză de două săptămâni cauzată de meciurile echipei naționale în Liga Națiunilor, iar noul tehnician va avea mai mult timp la dispoziție să-și cunoască jucătorii până la următorul meci.

Edi Iordănescu, principalul favorit să-l înlocuiască pe Bergodi

Dacă șefii Craiovei vor decide să-l demită pe Bergodi, principalul vizat să-i ia locul este Edi Iordănescu. Acesta a mai fost în vizorul oltenilor și înainte de venirea italianului, dar tratativele nu s-au concretizat atunci, poate și din cauză că tehnicianul era sub contract cu Gaz Metan Mediaș.

Acum, Iordănescu este liber și nu ar mai exista piedici importante în numirea sa ca antrenor al Craiovei. Este o variantă agreată atât de Mihai Rotaru, cât și de ceilalți conducători ai oltenilor, dar este și una pe placul suporterilor.

Pleșan îl atacă pe Bergodi, suporterii îi cer și ei demisia

Unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai lui Cristiano Bergodi este Mihăiță Pleșan, fostul jucător al Universității Craiova. Acesta a reacționat imediat după dezastrul de la Tbilisi și a cerut demiterea antrenorului.

”De când a venit, a avut multe meciuri, dintre care două au fost decisive: cu CFR Cluj, pentru titlu, și cu Lokomotivi Tbilisi, pentru a continua în Europa League. Le-a pierdut pe ambele, pentru că echipă avem, dar ne mai trebuie antrenor. Sincer, mi-ar fi plăcut să mă fi înșelat atunci când, la venirea lui, am spus că nu e antrenor de titlu. Nimic nu-l recomandă pentru asta. Dar în Craiova cred, pentru că știu ce și cât poate”, a scris Pleșan pe rețelele de socializare.

Nici suporterii nu-l iartă pe italian pentru ratarea calificării și au reacționat vehement imediat după partidă.

„De când a început campionatul ați jucat ca cizma lui Bergodi. Dezamăgitor…”, „Nu avem viziune de joc, nu avem nimic”, „O rușine de echipă”, „Rușine, să rămâneți toți acolo”, au fost câteva dintre comentariile suporterilor după meciul din Georgia.