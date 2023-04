Exclusiv. De ce nu vrea Gigi Becali pace cu CSA Steaua: “E vorba de principii. Război până la final!” Video

Războiul dintre CSA Steaua și Gigi Becali continuă, mai ales după decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție care . Dumitru Dragomir i-a făcut o propunere șoc lui Gigi Becali, iar finanțatorul celor de la FCSB a venit cu replica.

Gigi Becali răspunde propunerii lui Dumitru Dragomir pentru pace în disputa FCSB – CSA Steaua: „E război până când mor”

Dumitru Dragomir i-a propus lui Gigi Becali la PROFEȚIILE LUI MITICĂ să cumpere Steaua, echipa din liga secundă, . Gigi Becali nu este sub nicio formă de acord cu propunerea lui Dumitru Dragomir și le declară război în continuare rivalilor de la CSA Steaua.

ADVERTISEMENT

„Dar toată lumea nu știe asta? Nu s-a știut 15-20 de ani cum s-a luat Steaua? Și acum de ce să le mai dau eu lor bani? O să le iau pe toate înapoi, nu ați văzut cum le-am luat? Le-am luat toate. Acum, dacă se dă și hotărârea de la Curtea Supremă, în care scrie motivarea…

Palmaresul este tot al lui FCSB. Păi dacă palmaresul e al meu, de ce să le dau eu lor bani? 500.000 pe an? Cresc în copac 500.000 pe an? Nici 5 lei nu le dau. Nu sunt găinușă, bă. E război până când mor, leu bătrân, cu capul așa, somnoros, tot cu sabie stau. Păi, ce, am ajuns găină să le dau lor bani? Război până la final! Cine moare, moare, cine trăiește, trăiește. Război și gata”, a declarat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu vrea pace cu CSA Steaua: „Să îți mai dau ție bani, în țara mea?”

De asemenea, Gigi Becali a îndreptat atacurile și către procurorul Radu Ionescu. Patronul de la FCSB nu a ezitat să-l „înțepe” și pe Florin Talpan. Juristul CSA Steaua a avut o intervenție furtunoasă la FANATIK SUPERLIGA în care a dezvăluit că și a lui Dumitru Dragomir.

„Aici e vorba de un principiu, am venit, am salvat-o, au semnat ministrul de Armată, vreo 7-8 generali. Am dat bani, 10 milioane, i-am pierdut, am mai dat 40 de milioane, am mai scos din ei. Și acum să mai dau bani?

ADVERTISEMENT

După ce te-am scos din groapă, erai mort, și acum să îți mai dau ție bani, în țara mea? Asta e țara și a mea, că așa a vrut Dumnezeu, nu este a lor, de ce mă războiesc cu ei?

Și banii pe care îi am mi i-a dat Dumnezeu și Steaua pe care mi-a dat-o Dumnezeu, nu mi-au dat-o ei, dar ei au semnat, cârcotașii, mincinoșii, escrocii. Dar escrocii după ce au semnat… Cârcotași, escroci”, a mai spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

„La noi e Steaua. Hai la revedere cu Talpan!”

„Nu am nevoie să o cumpăr, pentru ce să o cumpăr? Dau război și o cuceresc. Le mai arăt nucleara din când în când și gata, ce să fac? Cam trei ani durează, după ce câștigăm astea, după trebuie să revizuim, că nu facem ca ăla, Radu Ionescu, că nu e problemă, că îi face dosar penal. Cum să nu ții cont de hotărâre?”, a mai spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

„Astea sunt lucruri clare de justiție, de drept. Trebuie să facem revizuire și să avem noi un nume notoriu. Ai stat mai mult decât cinci ani fără echipa de fotbal, decade. Adică, tu nu mai ai voie să faci fotbal, Steaua. Așa e legea. Iar noi avem o marcă notorie, că avem palmaresul, le-am câștigat cu numele Steaua. La noi e, bă. Hai la revedere cu Talpan”, a încheiat Gigi Becali.