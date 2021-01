Exclusiv. Dezvăluirile lui Jador la Survivor. Mărturisiri dureroase din copilărie

FANATIK vine cu dezvăluiri intime despre celebrul Jador, care a povestit despre greul prin care a trecut până să ajungă cunoscut. Faimosul de la Survivor Romania, care este apreciat de milioane de fani, își testează limitele fizice și psihice în una dintre cele mai intense și unice experiențe, odată cu participarea acestuia în celebrul reality, care a cucerit Romania, încă de la debutul emisiunii.

Jador, despre momentele pline de sărăcie trăite în copilărie: „ Aveam o sobă din lemn și din lut, afară, în curte, unde găteam”

Un familist convins și obișnuit cu greul încă de mic, Jador nu se sfiește să mărturisească că anii copilăriei i-au fost marcați de lipsuri și perioade dificile, acesta fiind nevoit, nu de puține ori, să meargă la muncile câmpului pentru a-și ajuta familia.

„Am fost la recoltat de cartofi, la muncă, cu ziua, și aveam probleme mari cu spatele. Știu că recoltam în genunchi cartofii și la finalul zilei de munca ne lasă să luăm cartofi acasă. L-am rugat pe acel proprietar dacă pot merge pe tarla în urma oamenilor, și să culeg eu și să duc acasă ce au uitat ei să recolteze.

Țin minte că am strâns peste 10 cartofi, am avut țoată iarna pentru familie. Aveam o sobă din lemn și din lut, afară, în curte. Făceam cartofi prăjiți, mâncare de cartofi, am asigurat mâncarea pentru iarna aceea”, a povestit Jador, înainte de a se aventura la Survivor Romania, în exclusivitate pentru FANATIK.

Jador a povestit că și-a ajutat tatăl pentru a-și împlini una dintre dorințele sale, l-a sprijinit financiar, cu banii câștigați din munca, la fermă, pentru că părintele său să își achiziționeze un autoturism. „La prima mașină a tatălui meu am contribuit și eu cu bani, mergeam la ferma și am câștigat 600 de lei într-o luna de zile; erau bani. La acea vârstă, la 14 ani, am înțeles că tata își dorește o mașină și eu trebuie să îl ajut că să își ia acea mașină”, a mai spus Faimosul de la Survivor Romania.

În prezent, banii nu mai sunt o problemă pentru artist, căci se bucură de aprecierea fanilor, este mai mereu numărul 1 în tendințele de pe Youtube și scoate hituri pe bandă rulantă. Jador este fără doar și poate unul dintre cei mai iubiți artiști din România, care, însă, nu și-a lăsat familia la greu și își ajută rudele în continuare.

Fire modestă, cântărețul recunoaște că a fost sărac și a muncit pe câmp pentru a avea bani de mâncare. Originar din Bacău, Jador a devenit cunoscut după participarea la Puterea Dragostei, emisiune reality de la Kanal D.

