Exclusiv. Dorinel Munteanu își menține acuzele de jocuri de culise și e nemulțumit de tratamentul de care a avut parte la Iași: „Să mă contrazică dacă nu e așa!”. Video

Oțelul a pierdut la Iași, scor 0-2, cu Poli, și a facilitat astfel drumul gazdelor spre promovarea în SuperLiga. Echipa lui Leo Grozavu și-a . La finalul partidei din Copou, acuzându-i de o posibilă alianță cu Dinamo.

Dorinel Munteanu continuă atacurile la adresa „alianței” Poli Iași – Dinamo: „Nu vreau să spun ce gândesc”

Cel mai selecționat jucător din istoria naționalei României și a continuat să își spună oful. „Munti” crede în continuare în jocuri de culise între Poli Iași și Dinamo.

„E logic să fiu supărat după o înfrângere, dar o sa îmi treacă. Cum trece, vine alt joc, trebuie să ne concentrăm pe jocul de duminică. Nu cred că am jignit pe nimeni dacă mi-am spus punctul de vedere. Dacă alții se simt jigniți sau sunt afectați înseamnă că știu ceva. Eu mi-am spus punctul de vedere, e normal, cum am spus și după jocul de aseară, acum câteva săptămâni, conducătorul sau președintele lui Poli Iași… E clar că nu se duce nimeni să le spună jucătorilor să piardă meciul, deși eu sunt convins că se mai întâmplă și în zilele noastre.

Mi-am spus punctul de vedere pentru că nu e normal când suntem într-o competiție cele trei candidate sau patru. Buzău, Dinamo, Galați și Iași. Un președinte de la cele patru să spune aceste lucruri? Eu fac o conexiune deja periculoasă.

Dacă deranjează pe ceilalți să mă contrazică sau sa spună nu nu e adevărat vom juca bine, vom vedea la momentul respectiv. Dar se face mult tam tam în care în lumea fotbalului nu se face altceva. Eu nu am văzut un jucător sau un conducator care a jucat la Bayern sau la Dortmund să spună eu vreau să ia Bayern campionatul.

Sunt multe lucruri care se pot întâmpla, de aceea am făcut apel. Nu am dat cu parul! Nu vreau să continui să gândesc ce spun că nu are rost. S-a terminat meciul cu Iași, urmează meciul cu CSA Steaua, apoi cu Dinamo ș.a.m.d”, a declarat Dorinel Munteanu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Dorinel Munteanu, primit cu ostilitate în Copou

Dorinel Munteanu a acuzat și felul în care a fost tratat de suporterii ieșeni în Copou. „Alt lucru m-a deranjat. Acum câteva etape am fost suspendat la decizia unui observator de joc. Acum acel observator n-a văzut câte insulte am primit de la fanii lui Poli Iași. Toată viața mea n-am fost înjurat așa. Tot timpul meciului am fost înjurat și provocat, dar nu am răspuns că știam că așa se va întâmpla.

Asta ar trebui să vadă și arbitrii. Am fost suspendat cu Dinamo și CSA Steaua pentru ce s-a întâmplat cu Iași în tur. Sunt lucruri care nu se văd și ajung și eu la ideea colegilor mei din branșă că nu suntem respectați pentru ce am făcut pentru echipa României și pentru ce facem acum nu suntem respectați și suntem provocați din toate părțile. Inclusiv la meciul cu Poli Iași de la Galați când conducătorii de la Iași și Leo Grozavu a spus că eu pun presiune pe arbitri.

Uitați-vă dacă Oțelul a primit un penalty sau vreun favor în 25 de etape. Normal ca să îmi apăr echipa îmi pun tot felul de întrebări, de soluții, pentru că nu are cine să îmi protejeze echipa. Sunt singurul.

Sunt curios ce a scris observatorul de arbitri. Pentru că nu mi s-a întâmplat în viața mea. Deși am foarte mare respect față de arbitri, ca arbitrul să mă felicite arbitrul de rezervă că nu reacționez. Nu a fost om, doi, cinci, zece. A fost toată tribuna!”, a adăugat antrenorul Oțelului.

Oțelul Galați este pe locul 3 în Liga 2, cu 45 de puncte, trei mai puține decât CSA Steaua și șase peste Dinamo. Din cauza faptului că „militarii” nu au drept de promovare, moldovenii sunt în acest moment în obiectiv, acela de a merge direct în prima ligă la final de campionat.

