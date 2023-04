Exclusiv. Episod halucinant între Gigi Becali și Victor Pițurcă în vestiarul Stelei după o victorie cu Dinamo. „Ia du-te tu sus și așteaptă-mă în birou!” Video

Victor Piţurcă a antrenat Steaua între 2000 şi 2004, interval în care a obţinut şi singurul titlu din cariera de antrenor, în 2001. Tehnicianul a fost unul dintre oamenii care au contribuit la venirea lui Gigi Becali ca finanţator la roş-albaştri.

Episod halucinant între Gigi Becali și Victor Pițurcă în vestiarul Stelei după o victorie cu Dinamo

Fostul jucător al Stelei, Valeriu Răchită a povestit un episod halucinant din vestiar cu Gigi Becali şi Victor Piţurcă protagonişti. Antrenorul i-a spus lui Gigi Becali să îl aştepte în birou după ce finanţatorul a fost nemulţumit de o victorie la limită cu Dinamo:

“I-am fost colaborator între 2003 şi 2005. Când intra în vestiar se făcea linişte. Şi când intra Gigi Becali în vestiar după meci şi spunea câte o prostie, îl invita Piţurcă la birou.

Am câştigat cu Dinamo pe Ghencea, cu 1-0. Greu meci. Şi noi ne bucuram în vestiar că am bătut în derby şi intră Gigi Becali în vestiar: «Bă, doar 1-0 cu ăştia!». Noi am rămas miraţi. Eu, Rădoi, Florentin Dumitru, Dorinel Munteanu.

“A intervenit Piţi: «Bă, ce ştii tu de fotbal? Ia du-te tu sus și așteaptă-mă în birou!»”

Şi a intervenit Piţi: «Bă, ce ştii tu de fotbal? Ia du-te tu sus și așteaptă-mă în birou!». S-a întors Gigi şi a plecat. Ce să îi mai zică lui Piţurcă prin 2004-2005? N-aveam noi treabă cu patronul. Nu era decât finanţator pe atunci.

Am rămas interzişi. Noi băteam pe Dinamo şi el vine şi ne spune că am câştigat doar cu 1-0″, a povestit Valeriu Răchită la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.

VEZI VIDEO:

Victor Piţurcă a antrenat ultima dată la Universitatea Craiova!

Gigi Becali a devenit acţionarul majoritar al Stelei în anul 2003. De 20 de ani, latifundiarul conduce destinele echipei. În 2014 a început războiul cu CSA Steaua pentru nume, siglă şi palmares, conflict care durează şi în ziua de azi.

După mandatul încheiat în 2004, Victor Piţurcă a mai avut o tentativă de a conduce echipa patronată de Gigi Becali. A plecat după doar câteva meciuri din cauza imixtiunii la echipă a lui Gigi Becali.

Ultima formaţie pregătită de . A fost antrenor al echipei lui Mihai Rotaru din august 2019 până în ianuarie 2020 când a hotărât să îşi rezilieze contractul.