Exclusiv. Gică Hagi și-a dezvăluit în direct la Fanatik SuperLiga salariul lunar la Farul. E uluitor! Ce spune de prelungirea contractului din vară. Video

în etapa 3 din play-off-ul SuperLigii și, profitând de egalul dintre CFR Cluj și FCSB, s-a distanțat la patru puncte de ocupanta locului 2. Totuși, lupta la titlu nu este încheiată, după cum spune și Gică Hagi, patronul și antrenorul „marinarilor”.

Gică Hagi are cel mai mic salariu dintre antrenorii din SuperLiga: „Câștig 500 de euro pe lună!”

și a vorbit despre parcursul excelent al Farului în acest sezon. În plus, el a dezvăluit și informații din culisele clubului pe care-l conduce, iar cele din domeniul financiar-contabil au fost de-a dreptul uluitoare.

„E un moment bun al nostru și trebuie să îl păstrăm. Și în primul rând eu trebuie să fac lucrul acesta, cu staff-ul meu împreună, să-i facem pe jucători să fie puternici. Nu are cum să fie decisiv meciul cu FCSB-ul. Totul se va juca în ultimele două etape”, a spus Hagi la

În discuție a intervenit și moderatorul Horia Ivanovici, care l-a întrebat pe „Rege” pe un ton glumeț ce se va întâmpla în cazul în care Farul va ieși campioana României: „După ce iei titlul, îți prelungești contractul sau te mai gândești?”.

Iar Hagi a intrat în joc și a oferit un răspuns neașteptat. Care a venit la pachet cu o devăluire-șoc, referitoare la salariul său de antrenor al Farului: „Dacă tot mergem pe glume, depinde de conducere… Dar atenție, sunt un antrenor cu un cost puțin. Cred că am salariul cel mai mic din prima ligă. Am 500 de euro pe lună. Așa că e ușor pentru conducere… Am însă bonusuri mai mari.

Și la jucători e la fel. Fixurile sunt cât credem noi că putem să ducem, dar după aceea prin bonusuri vrem să motivăm jucătorul. El trebuie să arate că poate și performează, iar noi, clubul, performăm administrativ și trebuie să vină banii. Iar atunci când tu aduci bani, și noi putem să-ți dăm. Toți trebuie să pedaleze în aceeași direcție”, a declarat Gică Hagi.

Gică Hagi duce Farul pe profit pentru al optulea an consecutiv

Cu asemenea costuri pe care le are cu antrenorul principal, era normal ca situația financiară a Farului să fie una foarte bună. Lucru remarcat și de Horia Ivanovici în dialogul avut cu Gică Hagi. „E adevărat că de șapte ani sunteți pe profit? Este incredibil așa ceva”, a spus moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

„Se pare că și anul acesta așa va fi. E bine, nu mult, au fost și ani în care a fost foarte bine, și acum la fel… Da, e adevărat”, este răspunsul oferit de Hagi, care a confirmat că echipa pe care o patronează va fi pe „plus” pentru al optulea an la rând.

„La ce salariu ai, e normal să ieșiți pe profit an de an”, a intervenit în discuție și Adi Ilie, fostul coechipier al „Regelui” la Galatasaray și la echipa națională a României.

„O să vină și ziua în care o să fiu plătit bine. Cum le zic și jucătorilor… Cu toții luptăm pentru a avea o cotă pe piață. Fiecare are cota lui și important e să fii dorit. Când tu faci bine, vine respectul, lumea te vrea și pentru asta trebuie să muncești”, a încheiat Gică Hagi.

