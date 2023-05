Exclusiv. Gigi Becali, reacție după ce Denis Alibec a fost acuzat că a ratat intenționat derby-ul Farul – FCSB: „Dacă lua roșu la mine… vai, vai!” Video

Denis Alibec , în etapa cu numărul 9 din play-off-ul SuperLigii, care poate decide campioana din acest sezon. Gigi Becali, finanțatorul roș-albaștrilor, a oferit prima reacție în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI după ce s-a zvonit că atacantul a ratat intenționat derby-ul de la Ovidiu.

Gigi Becali, reacție după ce Denis Alibec a fost acuzat că a ratat intenționat derby-ul Farul – FCSB: „Pe mine mă interesează ce crede Hagi”

Denis Alibec a fost omul-cheie de la Farul în actuala stagiune, însă fostul atacant de la FCSB va rata ultimele două partide ale sezonului pentru „marinari” cu echipa antrenată de Elias Charalambous și cu CFR Cluj. Atacantul a primit direct cartonașul roșu după ce .

Gigi Becali a negat ferm acuzațiile aduse lui Denis Alibec, potrivit cărora, atacantul ar fi vrut intenționat să rateze derby-ul Farului cu FCSB. „M-ai întrebat de Denis Alibec. Nu-l vreau pe Denis Alibec (n.r. transfer) ca să nu se interpreteze. Gică Hagi poate să zică ceva pentru că Gică știe adevărul.

Pe mine mă interesează ce crede Gică. Ce cred ceilalți nu mă interesează. Dacă îi dai lui Alibec și 1 miliard să facă asta, nu face. El are nebunia lui, nervii lui, dar are un caracter foarte frumos”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Gigi Becali, impresionat de caracterul lui Denis Alibec: „Din respect pentru Gică Hagi a slăbit”

Adus în vară de Gică Hagi la Farul, din postura de jucător liber de contract, Denis Alibec a marcat 14 goluri și a reușit 8 pase decisive în 31 de partide. Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa atacantului în vârstă de 32 de ani, fiind convins că nimeni altcineva în afară de Gică Hagi nu-l putea relansa pe fostul fotbalist de la Astra Giurgiu sau FCSB.

„El are nebunia pe care nu poți să-l oprești. Că face, drege, are nebunia lui, dar ca și caracter dacă stai cu el față în față are un caracter de copil, frumos caracter. Să-ți spun ceva. El din rușine, din bun simț și din respect pentru Gică Hagi a slăbit așa și s-a ținut de cuvânt.

Dar nu are respect atât de mare pentru altcineva cât are pentru Gică Hagi. N-ar fi putut altul să facă asta”, a mai spus Gigi Becali, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Denis Alibec, sancțiuni aspre din partea lui Becali dacă ar fi încasat „roșu” în tricoul FCSB: „Vai, vai, ce pățea!”

În ciuda gestului care se poate dovedi decisiv în lupta la titlu, Gică Hagi l-a încurajat pe Denis Alibec după cartonașul roșu primit în Bănie. Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că lucrurile ar fi stat altfel pentru atacant, dacă ar fi îmbrăcat tricoul FCSB-ului.

„Ai văzut și Gică cât de mult l-a respectat. Păi dacă eram eu, vai, vai, ce pățea acum cu roșu. Știu eu ce pățea. (n.r. îl dădeați afară de la echipă) Îți dai seama. Dar ai văzut Gică Hagi: ‘Asta e situația. El ne-a adus până aici’. Și Gică l-a respectat”, a încheiat Gigi Becali.

