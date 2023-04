Exclusiv. Gigi Becali știe ce lipsește FCSB în lupta pentru titlu: “Nu-mi place mie!”. Nemulțumire după victoria cu Sepsi. Video

Gigi Becali este în continuare nemulțumit, deși FCSB a câștigat, scor 2-1 în deplasare cu Sepsi în a doua etapă din play-off-ul SuperLigii. Patronul roș-albaștrilor nu contestă valoarea jucătorilor, însă este deranjat de faptul că nu are posesia în permanență.

Nemulțumirea lui Gigi Becali după victoria FCSB-ului cu Sepsi: „Pe mine mă interesează posesia”

FCSB s-a apropiat odată cu la trei puncte de liderul Farul și la o lungime în spatele CFR-ului, pe locul secund. Deși a obținut cele trei puncte pe un teren greu, Gigi Becali este în continuare nemulțumit pentru că posesia este de partea roș-albaștrilor.

„Știți că până acum spuneau că suntem cei mai valoroși. E adevărat, așa e. Avem valoare, numai că aseară, alții spun nu că e o echipă incomodă. Nu. E o echipă de pe ultimul loc din play-off. Mingea trebuie să fie numai la noi, pe mine mă interesează posesia.

Ați văzut, am jucat cu Universitatea Craiova, ne-a egalat. Am zis ceva? Am jucat cu Farul, ne-a bătut, n-am zis nimic. De ce? Mingea a fost la noi. Dacă nu e mingea la noi mie nu-mi convine. Aseară nu a fost mingea la noi. Am dat goluri pe valoare de jucători. Puteau să ne egaleze, noi nu trebuie să riscăm”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali, impresionat de Adrian Șut: „El e dirijorul echipei”

Adrian Șut s-a accidentat și a fost scos pe targă în a doua repriză a meciului cu Sepsi. În urma unui duel cu Pavol Safranko, mijlocașul roș-albaștrilor a căzut pe gazon și nu a mai putut continua partida. Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa fotbalistului pe care îl consideră dirijorul echipei.

„O echipă valoroasă nu riscă atunci când trebuie să ia campionatul. Trebuie să câștige cu siguranță. Nu știu ce îi lipsește. Eu nu cred că-i lipsește nimic. Cred că doar fundași centrali.

Aseară nu a fost Șut în stare, nu a mers echipa adică nu am avut un dirijior. Pentru mine Șut e dirijor, asta face el. Presa a spus aseară că ce echipă pragmatică. Când îi place presei nu-mi place mie și când nu-i place presei îmi place mie.

Noi trebuie să ținem cont că am avut cu Farul trei puncte dus-întors pe care le-am pierdut și în prelungiri cu Universitatea Craiova. Sunt patru puncte. Noi acum eram pe primul loc.

Sunt mulțumit de valoarea echipei. Prima dată am spus că nu mă mai interesează cupele europene, mă interesează play-off-ul. Am intrat că aveam 21 de puncte de Farul. Acum am ajuns pe locul trei la un punct și trei puncte”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali voia egal la derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj: „E mai valoroasă”

Gigi Becali a dezvăluit pariul pe care l-a făcut cu Mihai Stoica, managerul general de la FCSB. Latifundiarul din Pipera consideră că Universitatea Craiova este o echipă mai valoroasă decât CFR Cluj. Cele două rivale au remizat pe Stadionul „Ion Oblemenco”, scor 1-1 în a doua etapă din play-off.

„Vorbeam cu Meme. El voia să câștige Craiova. Eu am zis că nu vreau. Eu vreau să fie egal. A jucat cu CFR. Eu cred că la ora asta, Universitatea Craiova e mai valoroasă decât CFR Cluj. Nu că mă bat cu Universitatea Craiova, tot cu CFR Cluj mă bat, dar vreau să consolidez locul trei.

Ținta e 100% campionatul, dar vreau să consolidăm locul trei ca să fim siguri de cupele europene. După care vedem care e treaba. Să-l consolidăm pe doi, pe unu și să rămânem acolo”, a mai spus Gigi Becali.