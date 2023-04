Jucătorii de la FCSB, încântați de Elias Charalambous după victoria cu Sepsi: ”Un antrenor foarte bun. Ne înțelegem în engleză”

”Roș-albaștrii” , reușind să întoarcă rezultatul de la 0-1 și s-au apropiat la trei puncte de liderul Farul Constanța și la unul singur de campioana en-titre CFR Cluj.

Elias Charalambous i-a cucerit pe jucătorii de la FCSB în meciul cu Sepsi

La finalul partidei Sepsi – FCSB 1-2, din etapa a 2-a a play-off-ului din SuperLiga, jucătorii ”roș-albaștrilor” s-au arătat mulțumiți de venirea lui Elias Charalambous pe banca tehnică, iar Andrea Compagno a dezvăluit cum se înțelege cu noul antrenor.

”Era foarte important pentru noi să obținem victoria. Sunt foarte fericit pentru succesul echipei. Sepsi e o echipă cu un joc foarte bun. Ne gândim de la meci la meci. Avem o echipă foarte bună, un staff foarte bun. O să fie un meci foarte frumos cu CFR Cluj și o să fiu pregătit. Intrăm în teren să luăm cele 3 puncte.

Mă interesează punctele, nu să fiu golgheter, și să fim pe primul loc. Noul antrenor mi se pare un băiat foarte bun, pregătit, și împreună cu tot staff-ul face lucruri foarte bune. Ne înțelegem cu el, fotbalul se înțelege. Vorbim în engleză”, a declarat atacantul italian.

Târnovanu crede că cipriotul s-a integrat imediat

Portarul Ștefan Târnovanu a avut numai cuvinte de laudă pentru tehnicianul cipriot și a dezvăluit că acest i-a cucerit prin dezinvoltura sa și prin faptul că a discutat extrem de deschis cu fiecare dintre ei.

”Am avut trei meciuri jucate aici, pe stadionul acesta, de trei ori am fost omul meciului. Cele mai importante în această seară sunt punctele. Suntem la mâna noastră acum. O etapă senzaţională. Farul a pierdut două puncte, CFR Cluj a pierdut două puncte. Noi le-am luat pe toate şi ne-am apropiat.

La început chiar am crezut că a fost gol, nu mi-am dat seama că a fost ofsaid, dar mă bucur că a fost anulat şi am reuşit să câştigăm. Ăsta e fotbalul, a fost ofsaid. Ne bucurăm că am câștigat.

Antrenorul e de puține zile la noi. E un om foarte ok, e un tip foarte dezinvolt, vorbeşte cu noi de parcă ne cunoaşte de foarte mult timp. Şi îmi place foarte mult. Se cunoaşte şi sper să facem treabă foarte bună. Eu zic că ne-a ajutat. Eu nu prea aud ce se strigă de pe margine. La analiza tehnico-tactică ne-a explicat ce vrea”, a spus Târnovanu.

Coman, nemulțumit de greșelile echipei sale

Și Florinel Coman a remarcat faptul că Elias Charalambous, pe care , este un tip foarte deschis și care a lăsat impresia că îi cunoaște pe jucători foarte bine, deși a sosit la echipă doar de câteva zile.

”Un meci foarte greu, cu o echipă arțăgoasă, care pe teren propriu joacă un fotbal plăcut. Ne-au surprins prin demarcările atacanților, dar mă bucur că ne-am adaptat și am întors scorul.

Ne-am făcut meciul greu prin greșelile din defensivă, dar trebuie să suferim dacă vrem să fim campioni. Sepsi își merită locul în play-off, au demonstrat-o în meciul cu FC U Craiova. Sunt pe locul șase, dar acasă joacă un fotbal foarte bun. Ce pot să spun, trebuie să câștigăm următorul meci.

Lucrez, îmi fac treaba, merg la sală, merg peste tot, încerc să mă îmbunătățesc. Nu m-a ambiționat că nu am mers la națională, mă bucur că au luat șase puncte. CFR e o rivală, s-a creat o rivalitate mare, o echipă foarte bună, dar cred că putem merge acolo să facem un meci foarte bun. Mai întâi trebuie să scăpăm de greșelile făcute azi și să ne îmbunătățim.

S-a întors în favoarea noastră, era mai bine dacă eram pe primul loc. E bine că am reușit să fim acolo. Important e să eliminăm greșelile și să câștigăm mai clar. Liniște a fost mereu la echipă. L-am primit foarte bine pe Elias Charalambous, mie îmi place. Am vorbit cu el, este ok, e implicat, parcă e de mult timp aici”, a afirmat Coman.