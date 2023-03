Exclusiv. Leo Strizu spune totul despre relația rece cu MM Stoica la FCSB. „Singurul care m-a prezentat în fața echipei a fost Pintilii. Nu aveam voie să spun eu sau noi, ci doar el și ei!” Video

Leo Strizu a lăsat-o pe FCSB fără antrenor cu licență PRO după ce și-a anunțat în direct demisia la finalul jocului cu Petrolul Ploiești în etapa 28 din SuperLigă. care a demisionat recent au fost prezentate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. , fostul antrenor de pe banca roș-albaștrilor a spus totul despre relația rece pe care a avut-o cu Mihai Stoica.

Leo Strizu, totul despre relația rece cu Mihai Stoica la FCSB: „Singurul care m-a prezentat în fața echipei a fost Mihai Pintilii”

încă de la finalul anului trecut, când antrenorul a fost alesul lui Gigi Becali pentru a face pereche cu Mihai Pintilii pe banca formației roș-albastre.

„Am făcut greșeli de când am acceptat (n.r. antrenor FCSB) funcția asta. Singurul care a venit să mă prezinte în fața jucătorilor a fost Mihai Pintilii. Dacă am spus că ne-am împăcat, am șters cu buretele tot, (n.r. Mihai Stoica) el fiind cel care răspunde 100% de ce se întâmplă în bază, mi se părea normal să vină.

M-am întâlnit întâmplător cu el prin bază și i-am zis: ‘Până la urmă vino și tu’. A venit primul meci la Botoșani, partidă în campionat. Totul a fost bine, m-am fâstâcit pe la conferința de presă moment în care am început să vorbesc prostii după care am venit acasă.

Am stat și m-am uitat în oglindă pentru că după mine a intervenit Gigi Becali și a zis: ‘Întrebați voi pe Strizu sau pe cine vreți de schimbări și de echipă’. Mi-am dat două palme și am zis că următoarea conferință le zic oamenilor pe bune”, a declarat Leo Strizu, la FANATIK SUPERLIGA.

Momentul în care Leo Strizu a răbufnit pe banca FCSB-ului: „Suntem simpli executanți”

Declarațiile lui Gigi Becali l-au determinat pe Leo Strizu să răbufnească și să expună realitatea de la FCSB. Fostul antrenor al roș-albaștrilor a mărturisit în cadrul unei conferințe de presă că angajații de la FCSB sunt „simpli executanți”.

„M-am dus, am intrat în conferința de presă și am zis: ‘Pintilii este 100% antrenorul echipei. El decide’. Eu nu aveam să folosesc pronume eu sau noi, ci doar el și ei! Următorul meci, la o săptămână, în cantonamentul dinaintea jocului, am rămas cu Pintilii să mai discutăm.

Eu nu mă cunoșteam foarte bine cu Pintilii, dar trebuia să discutăm. Nu discutam lucruri de echipă, ci de când am fost fotbaliști. Și m-a prins seara. Dimineața am avut conferință și am spus că noi suntem simpli executanți. Asta este realitatea. (n.r. antrenor paravan) Mi-am dat seama de la început”, a mai spus Leo Strizu, la FANATIK SUPERLIGA.

„Pe unul dintre noi l-a deranjat enorm”

Leo Strizu este de părere că ieșirea publică prin care a precizat că angajații de la FCSB sunt simpli executanți l-a deranjat pe Mihai Stoica. În momentul în care și-a dat demisia din cadrul echipei finanțate de Gigi Becali, Leo Strizu a lăsat de înțeles că atitudinea lui Mihai Stoica a fost motivul alegerii sale.

„Moment în care spui general că noi suntem simpli executanți vă dați seama că pe unul dintre noi l-a deranjat enorm. Pe Mihai Stoica. În momentul în care eram seara la masă cu Pintilii l-am văzut că intră și se uita atent la mine.

Poate greșesc, nu l-a deranjat faptul că am zis că suntem executanți. L-o fi deranjat altceva”, a mai spus Leo Strizu, la FANATIK SUPERLIGA. Leo Strizu a fost cel care l-a propus pe actualul manager de la FCSB în funcția de președinte la Steaua în 2002.

