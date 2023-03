Exclusiv. Lista selectă a celor 4 oameni de fotbal din România cu care e bine să nu te iei în gură! „Edi Iordănescu ar trebui să pună batista pe țambal”. Video

Pe 3 martie, de jucători pentru primele meciuri României din calificările la Euro 2024. Pe foaia cu „stranieri” a selecționerului nu se află Ianis Hagi, iar Gică Hagi l-a atac direct pe Edi Iordănescu. Dumitru Dragomir a enumerat FANATIK SUPERLIGA patru oameni din fotbalul românesc cu care e bine să nu intri într-o dispută, iar pe listă se află și „Regele”.

Dumitru Dragomir, lista selectă a celor 4 oameni de fotbal din România cu care să nu te iei în gură: „Edi Iordănescu să nu spună nimic”

Au mai rămas doar zece zile până la debutul României într-o nouă campanie de calificare la un turneu final. „Tricolorii” vor juca pe 25 martie în deplasare cu Andorra, iar trei zile mai târziu vor întâlni Belarus pe Arena Națională.

Plecând de la , Dumitru Dragomir a enumerat patru personaje din fotbalul românesc cu care nu ai voie să te confrunți. „În România este bine ca măcar cu 3-4 oameni de fotbal să nu te iei în gură.

Cu Dinu, cu Gică Hagi, cu Pițurcă, cu Dragomir. Mai sunt 2-3. Nu ai voie să te iei cu ei, pentru că au în spate o viață. Cea mai bună metodă la Edi Iordănescu este să pună batista pe țambal și să nu spună nimic. Orice spune e împotriva lui. Orice spune! Ține minte ce spun”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.

Dumitru Dragomir susține că Edi Iordănescu își asumă deciziile la naționala României: „El e antrenorul, nu noi”

Dumitru Dragomir a precizat că Edi Iordănescu își asumă deciziile de la naționala României. Fostul președinte al LPF a mărturisit că este normal ca presa și oamenii din fotbal să fie nemulțumiți dacă naționala de fotbal nu are rezultate.

„Încă o dată. El își asumă lucrurile astea. El e antrenorul, nu noi. Dacă are rezultate cu lotul ăsta? În momentul în care nu are rezultate bineînțeles că și presa, și lumea sportului… Câte am văzut în viața mea… (n.r. am văzut destule) Ai dreptate, Aline”, a mai spus Dumitru Dragomir, la FANATIK SUPERLIGA.

România face parte din grupa I în preliminariile pentru Campionatul European din 2024 care va avea loc în Germania alături de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Ianis Hagi nu a fost pus pe lista preliminară a stranierilor de către Edi Iordănescu. Jucătorul lui Rangers a revenit la începutul anului după o accidentare care l-a ținut pe bară mai mult de un an.

Gică Hagi, atac la Edi Iordănescu după neconvocarea lui Ianis la naționala României: „Mă întreb dacă e important pentru selecționer”

Ianis Hagi a jucat doar 91 de minute în cele nouă meciuri ale lui Rangers de când internaționalul român a revenit pe gazon. Nu a fost suficient pentru ca Edi Iordănescu să-l convoace pe fiul „Regelui” în lotul României pentru partidele cu Andorra și Belarus, iar Gică Hagi a răbufnit.

„Am vrut să intervin și nu vreau ca opinia publică să fie prost informată sau să ne lăsăm duși de emoție sau de alte lucruri. Ianis cât a fost accidentat, antrenorul echipei naționale a spus că e un jucător foarte important pentru echipa națională și că îi lipsește foarte mult. Ianis acum e sănătos, joacă puțin, că nu poate juca mai mult.

Adevărul e că nu a fost convocat nici măcat în listă. Eu ca fost jucător, om de fotbal, vin și mă întreb dacă e Ianis important pentru selecționer. Dacă era important, era cel puțin convocat pe lista preliminară.

„Ianis nu contează pentru echipa națională”

„Când ți se comunică faptul că ești important, mă întreb de ce lipsești cu prima ocazie când trebuie să fii convocat. Au fost discuții, i s-a comunicat prin director că e un jucător foarte important pentru echipa națională. Nu a fost pus nici măcar pe lista preliminară.

Asta înseamnă că Ianis nu contează pentru echipa națională. Aici nu vorbim despre a juca, despre minute de joc, aici vorbim despre lista preliminară. Când ești sănătos nu te pune nimeni pe listă, dar un an de zile ți s-a spus că ești foarte important.

Îmi asum ce zic și înțeleg că Ianis nu e important pentru Edi Iordănescu la echipa națională. Nu mă deranjează, e o realitate”, a declarat Gică Hagi, la .

